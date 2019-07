María Birta birtir mynd af sér í Playboy-búningnum á tökustað

María Birta fór með hlutverk Playboy-kanínu í Once Upon A Time In Hollywood, nýjustu kvikmyndar stórleikstjórans Quentin Tarantino.

Hún var að deila fyrstu myndinni af sér frá tökustað. Á myndinni er hún í Playboy-kanínubúning og með eyru í stíl.

María Birta fékk að ráða hvað karakter hennar heitir og valdi hún nafnið Christina. Hún segir frá þessi í stöðuuppfærslu á Facebook.

María Birta sagði frá því hvernig hún fékk hlutverk og hvernig var að leika í myndinni í viðtali hjá DV fyrr í mánuðinum.

Hún sagði að búningurinn hafi verið gjörsamlega geggjaður, enda alveg sérsniðinn á hana. Nú höfum við loksins fengið að sjá Maríu Birtu í búningnum og erum henni alveg sammála, hún er stórglæsileg í búningnum.

María Birta segir frá myndinni og búningnum í spilaranum hér að neðan.