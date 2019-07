Quarashi kærðir af Beastie Boys – Finnst þér lögin svipuð?

Beastie Boys kærðu Quarashi á sínum tíma fyrir lagið Stick ’em Up. Beastie Boys töldu sig eiga réttinn á textanum en viðlagið í laginu hjá þeim var endurtekning á heiti lagsins.

Steini í Quarashi greindi frá kærunni í fyrsta skipti opinberlega í nýrri þáttaröð Freys Eyjólfssonar á Rás 1, Skrímslin frá New York.

Lagið Stick ‘up Up eftir Quarashi kom út á plötunni Jinx árið 2002. Quarashi voru á þessum tíma í New York og Stick ’em Up var mikið í spilun.

„Stick ’em Up fær massa spilun á MTV og öllum útvarpsstöðvum og við erum að byrja að túra.“

Quarashi voru kærðir fyrir að nota frasann „Stick ’em up“ þar sem Beastie Boys höfðu gefið út lag með sama nafni í samstarfi við plötusnúðinn sinn, DJ Hurricane.

„Ég hafði aldrei heyrt þetta lag, enda var það ekki á Beastie Boys plötu“

Lagið var á plötunni The Hurra sem DJ Hurricane gaf út árið 1995 undir sínu nafni og lagið varð því ekki jafn þekkt og önnur Beastie Boys lög.

Málið fór fyrir dómstóla og endaði Quarashi í vil þar sem líkindin voru ekki jafn mikil og Beastie Boys vildu halda fram.

„Þarna var ég alveg fokk yeah maður, við erum að gera eitthvað rétt. Beastie Boys vita af okkur!“

Hér fyrir neðan má heyra lögin tvö með Quarashi og Beastie Boys.