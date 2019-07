Steindi Jr. er orðinn íslandsmeistari – Fer á heimsmeistaramótið í ágúst

View this post on Instagram

Elsku vinir. Alla mína ævi hefur mig dreymt að verða meistari í einhverju, en aldrei verið manna bestur í íþróttum og aldrei kunnað á hljóðfæri. En rétt í þessu var ég að vinna Íslandsmeistaratitilinn í Luftgítar og ég gæti ekki verið hamingjusamari. Mér líður eins og stórum kafla í lífi mínu hafi verið að ljúka en á sama tíma var annar að byrja. Ég elska ekkert meira en í heiminum en dóttur mína, en í gær var ég bara faðir. Í dag er ég faðir… og Íslandsmeistarinn í Luftgítar!! Eina orðið sem er til í huga mínum núna er þakklæti. Takk, elsku þjóð. Ég mun vera sómi okkar og skjöldur á heimsmeistaramótinu í Finnlandi í ágúst, og vonandi uppfæra draum minn um Íslandsmeistaratitil upp í heimsmeistaratitil! Rock on! 🤘 #airguitar #bucketlist #nationalchampion #worldchampion