Hvernig eru boltarnir á litinn? – Sitt sýnist hverjum

Fyrst var það kjóllinn sem tryllti Internetið, var hann hvítur og gylltur? Eða svartur og blár? Nú eru það boltar og renndur.

Margir horfa á myndina og sjá þar fjóra bláa, fjóra rauða og fjóra bláa bolta. Þessum sömu aðilum kom það mikið á óvart þegar þeir komust að því að boltarnir eru allir eins, allir eru þeir brúnir.

All the balls are the same color — and that color is *brown*! pic.twitter.com/JriPXHnNYR — Chaz Firestone (@chazfirestone) June 14, 2019

Margir trúðu þessu ekki til að byrja með, en svo þegar þeir einbeittu sér að einum bolta í einu, horfðu á milli línanna, þá blasti sannleikurinn við.

That's amazing. Here is the picture with the color bars made gray where they cross "on top of" the balls, just to show the underlying ball color. pic.twitter.com/clxEDBHMGs — Joffan (@Joffan7) June 14, 2019

Sumum fannst þetta ákaflega ógnvekjandi. Ef maður getur séð brúna bolta sem bolta í nokkrum ólíkum litum, erum við að sjá eitthvað annað í lífinu með jafn röngum hætti? Hvað sem því líður þá eru boltarnir víst óumdeilanlega brúnir.

We have no idea what the world really looks like. Our brains, man. — Brandon Walowitz (@brandonwalowitz) June 15, 2019

Frétt The Poke