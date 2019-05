Skandall skekur Eurovision-heiminn – Alvarleg mistök dómnefndar gætu dregið dilk á eftir sér

Samband evrópskra sjónvarpsstöðva sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem farið yfir þau mistök sem urðu við útreikninga á atkvæðum frá dómnefnd Hvíta-Rússlands í Eurovision. Dómnefndinni var vikið úr keppni fyrir úrslitakvöldið þar sem meðlimir hennar opinberuðu stigagjöf sína eftir fyrra undanúrslitakvöldið, í óþökk skipuleggjenda Eurovision.

Stig hvít-rússnesku dómnefndarinnar voru því ekki tekin gild á úrslitakvöldinu heldur voru stig þeirra reiknuð út frá öðrum löndum sem hafa kosið svipað og Hvíta-Rússland í gegnum tíðina. Það var Eurovision-aðdáandi sem vakti fyrst athygli á málinu á Twitter, en nú hefur Samband evrópskra sjónvarpsstöðva leiðrétt stigagjöfina.

guys I was just here (over)analysing last night’s #Eurovision results and I think I just found out how the (very weird) Belarusian jury results were made!!! here’s a whole thread explaining the process

