Stóra stundin rennur upp – Aðdáendur gapandi yfir Eurovision-spánni – Ólíklegur sigurvegari klifrar hratt upp töfluna

Aðeins er rétt rúmu sólarhringur þar til úrslitakvöld Eurovision hefst í Tel Aviv í Ísrael, en í dag fer fram síðasta búningarennsli fyrir herlegheitin annað kvöld. Þá er einnig dómararennsli seinni partinn þar sem dómnefndir allra landa sem taka þátt kveða upp sinn dóm, en þeirra stig gilda helming á móti atkvæðum sjónvarpsáhorfenda.

Sviptingarnar í veðbankaspám á vef Eurovision World hafa verið gríðarlegar síðan að æfingar hófust í Tel Aviv og ómögulegt að vita hver sigurvegarinn verður.

Fyrir æfingarnar trúði til dæmis enginn á áströlsku söngkonuna Kate Miller-Heidke og lagið Zero Gravity. Það komst ekki inn á topp tíu yfir þau lönd sem eru líkleg til sigurs og bjóst enginn við að Ástralinn myndi gera gott mót í Ísrael. Nú hins vegar, þegar að rúmur sólarhringur er til stefnu, er Kate þessari spáð öðru sæti í Eurovision. Kate var meðal keppenda í fyrri undanriðlinum á þriðjudag, ásamt Hatara, og var það mál manna að hún hafi skarað fram úr.

Hollendingurinn Duncan Laurence heldur enn toppsæti sínu eftir frábæran flutning á laginu Arcade í gærkvöldi sem tryggði honum passa í úrslitin, en honum hefur verið spáð sigri nánast frá því að lag hans var opinberað.

Rússinn Sergey Lazarev hefur dansað á milli annars og þriðja sætis síðust vikur. Hann komst upp úr seinni undanriðlinum í gær með lagið Scream, en eitthvað virðast Eurovision-aðdáendur vera búnir að gefa hann upp á bátinn þar sem honum er spáð 6. sætinu í dag og virðist vera á niðurleið.

Eftir að æfingar hófust í Tel Aviv virtist Svíinn John Lundvik standa með pálmann í höndunum og var spáð öðru sætinu fyrir seinni undanriðilinn í gær. John flutti lagið Too Late for Love óaðfinnanlega en samt hefur fyrrnefnd Kate Miller-Heidke stolið af honum öðru sætinu og ýtt honum niður í það þriðja.

Algjörlega ómögulegt er að reikna út hvernig Svisslendingnum Luca Hänni mun ganga annað kvöld. Fyrir æfingar var honum spáð þriðja sætinu, féll svo niður í það sjötta þegar að æfingar hófust og situr nú sem fastast í fjórða sæti og á uppleið með lagið She Got Me.

Íslendingum var spáð áttunda til tíunda sætis fyrir keppnina í gærkvöldi og hafa nú hreiðað um sig í því áttunda. Frakkinn Bilal Hassani með lagið Roi er hins vegar á hraðri niðurleið, þó honum hafi verið spáð góðu gengi síðustu daga. Hann er þó til alls líklegur annað kvöld.

Svo er það Chingiz frá Aserbaídjan sem heillaði Evrópubúa upp úr skónum í gær með lagið Truth. Hann var í tólfta sæti í veðbankaspám fyrir æfingarnar í Tel Aviv en eftir gærkvöldið er hann kominn upp í fimmta sæti.

Kýpverjar halda áfram að falla niður listann, en söngkonan Tamta flutti lagið Replay í fyrri undanúrslitum á þriðjudagskvöld og komst áfram í úrslit. Henni var lengi vel spáð í eitt af fimm efstu sætunum en er nú í fimmtánda sæti og á niðurleið.