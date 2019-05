Þetta höfðu landsmenn að segja um seinni undanriðilinn í Eurovision: „Hlussan, hún er búin að brjóta sviðið“

Allir flytjendur í seinni undanriðli Eurovision eru búnir að flytja sín lög og nú tekur símakosning við, en við Íslendingar getum ekki kosið þar sem við erum ekki að keppa í kvöld.

Það er því stutt í að við fáum að vita hverjir keppa við Hatara á laugardagskvöldið, en hér fyrir neðan má sjá hvað Íslendingar höfðu að segja um lögin í kvöld.

I dream of love, you dream of love, we all dream of love for ice cream!

…of love. #12stig #hrv

