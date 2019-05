Þetta hlýtur að vera undarlegasta útgáfan af Hatrið mun sigra – Myndband í stíl

Ansi margir listamenn hafa spreytt sig á framlagi Íslands í Eurovision, Hatrið mun sigra, undanfarnar vikur. Það má hins vegar nánast slá því föstu að rakarakvartettinn Barbari toppi allar fyrri útgáfur með sinni ábreiðu af laginu.

Kvartettinn Barbari er einn af fáum rakarakvartettum á landinu og hefur verið starfræktur síðan árið 2014. Þeir hafa tekið ýmsar ábreiður á fimm ára ferli, svo sem Somewhere over the rainbow og Africa, og nú er komið að hatrinu, sem allir Íslendingar vona að heilli Evrópubúa upp úr skónum.

Metnaður Barbara fyrir ábreiðunni er gríðarlegur og hafa meðlimir kvartettsins einnig búið til myndband sem er í einu orði sagt stórkostlegur, listrænn gjörningur, eins og sjá má hér fyrir neðan: