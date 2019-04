Eiríkur hitar upp fyrir Game of Thrones með mögnuðum fróðleik – Þú vissir þetta örugglega ekki

Tístarinn Eiríkur Jónsson hitar upp fyrir frumsýningu Game of Thrones á Twitter með því að fara yfir sverðin í þáttunum og söguna á bak við þau.

„Í kvöld fjöllum við um sverðin í Game of Thrones. Ég ætlaði að undirbúa mig fyrir þetta en ég hafði því miður ekki tíma til þess en ég reyni að rúlla yfir það helsta. Það verða pottþétt einhverjar villur. Á þeim biðst ég fyrirgefningar fyrirfram,“ skrifar Eiríkur, en fyrsti þáttur í lokaseríu Game of Thrones fer í loftið klukkan eitt í nótt.

Game of Thrones #Sverðatwitter Í kvöld fjöllum við um sverðin í Game of Thrones.⁰Ég ætlaði að undirbúa mig fyrir þetta en ég hafði því miður ekki tíma til þess en ég reyni að rúlla yfir það helsta. Það verða pottþétt einhverjar villur. Á þeim biðst ég fyrirgefningar fyrirfram. pic.twitter.com/RZwE1Easda

Skylmingastíll Aryu er flæðandi og mjúkur sem er um margt ólíkur hinum harða, brútal skylmingastíl riddara Westeros.

Arya var þjálfuð af Syrio Forel, the first sword of Bravos.

Sidenote: Syrio er uppáhalds karakterinn minn í GoT. pic.twitter.com/ExVzy5nF4s

— €irikur Jónsson (@Eirikur_J) April 14, 2019