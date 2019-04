Þau hafa unnið Söngkeppni framhaldsskólanna

Söngkeppni framhaldsskólanna verður haldin laugardaginn 13. apríl í Bíóhöllinni á Akranesi. Hún verður sýnd í beinni útsendingu á RÚV, en 26 skólar senda keppendur til leiks og má búast við skemmtilegri og drengilegri keppni að vanda.

Samband íslenskra framhaldsskólanema hefur veg og vanda að keppninni, sem hefur verið haldin árlega frá árinu 1990, að árinu 2017 undanskildu þegar keppnin féll niður vegna áhugaleysis og skorts á fjármagni. Menntaskólinn við Hamrahlíð er sigursælastur hingað til en hann hefur unnið fimm sinnum. Menntaskólinn í Reykjavík fylgir fast á eftir með fjóra sigra. Fjórir skólar hafa sigrað þrisvar sinnum hver; Flensborgarskólinn í Hafnarfirði, Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, Menntaskólinn í Kópavogi og Tækniskólinn.

„Með þátttöku í svona keppni geta krakkar skapað sér ákveðin tækifæri og svo er það bara þeirra að nýta sér þau,“ sagði Páll Óskar Hjálmtýsson í viðtali við Monitor 18. apríl 2013, en það ár var hann dómari í keppninni, en sjálfur tók hann þátt árið 1990 fyrir hönd Menntaskólans við Hamrahlíð og lenti í 3. sæti. „Mér finnst gott hjá krökkum að taka þátt af því að þetta er svo gott próf. Fyrir mitt leyti fannst mér gott að taka þátt þótt það væri ekki nema bara til að nota keppnina sem mælistiku og athuga hvort það yrði klappað fyrir manni og svo framvegis. Ég hef stundum sagt að ef Idol-keppnin hefði verið haldin þegar ég var yngri, þá hefði ég tekið þátt. Það má því kannski segja að Söngkeppnin hafi verið mín Idol-keppni.“

Margir af þekktustu og vinsælustu söngvurum þjóðarinnar hafa stigið sín fyrstu spor í keppninni og hér má sjá yfirlit yfir nokkra af ástsælustu söngvurum og leikurum þjóðarinnar sem tekið hafa þátt í keppninni. Margir þeirra stigu síðar á svið í stærri söngvakeppnum, Söngkeppni sjónvarpsins og Eurovision.

Árið 1990

Móeiður Júníusdóttir (Menntaskólinn í Reykjavík, 2. sæti.)

Páll Óskar Hjálmtýsson (Menntaskólinn við Hamrahlíð, 3. sæti)

Árið 1991

Margrét Eir Hjartardóttir (Flensborgarskólinn í Hafnarfirði, 1. sæti)

Hera Björk Þórhallsdóttir (Fjölbra utaskólinn í Breiðholti, 2. sæti.

Árið 1994

Emilíana Torrini (Menntaskólinn í Kópavogi, 1. sæti). Hún söng diskóslagarann I Will Survive.

Selma Björns (Verzlunarskólinn). Hún flutti lag Arethu Franklin,Tregasöngur (I Have Never Loved A Man).

Árið 1996

Keppnin þetta ár var svo sannarlega prýdd verðandi stjörnum.

Regína Ósk Óskarsdóttir (Menntaskólinn við Hamrahlíð, 2. sæti)

Jón Jósep Snæbjörnsson (Menntaskólinn á Akureyri)

Magni Ásgeirsson (Menntaskólinn á Egilsstöðum)

Hreimur Örn Heimisson (Fjölbrautaskóli Suðurlands)





Árið 1998

Birgitta Haukdal (Framhaldsskólinn á Laugum, 2. sæti) Birgitta söng lagið Ég sakna þín, stuttu áður en hún sló í gegn með hljómsveitinni Írafári.

Árið 1999

Guðrún Árný Karlsdóttir (Flensborgarskólinn í Hafnarfirði, 1. sæti)

Árið 2000

Sverrir Bergmann (Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, 1. sæti) Hann söng lag Bon Jovi, Always, við íslenskan texta Auðuns Blöndal. Orðin „ég skæri mér hjartað úr með skeið“ eru orðin ódauðleg.

Jóhannes Haukur Jóhannesson (Flensborgarskólinn í Hafnarfirði, 2. sæti)

Árið 2001

Sóli Hólm (Menntaskólinn við Sund), annar hluti tvíeykisins Ekta Íslendingur ásamt Birgi Haraldssyni.

Árið 2002

(Menntaskólinn við Hamrahlíð), dúett ásamt Helga Steinari Helgasyni.

Árið 2004

Ævar Þór Benediktsson (Menntaskólinn á Akureyri). Ævar vann síðan sigra á ritvellinum sem Ævar vísindamaður og hefur fengið þorra íslenskra barna til að lesa mun meira.

Árið 2005

Hjaltalín (Menntaskólinn við Hamrahlíð)

Árið 2006

Systurnar Hólmfríður og Greta Mjöll Samúelsdætur (Menntaskólinn í Kópavogi, 2. sæti)

Árið 2007

Eyþór Ingi Gunnlaugsson (Verkmenntaskólinn á Akureyri, 1. sæti). Hann fór svo strax í þættina Bandið hans Bubba, þar sem hann sigraði einnig.

Nanna Bryndís Hilmarsdóttir (3. sæti). Nanna náði síðan heimsfrægð með hljómsveitinni Of Monsters and Men.

Árið 2008

Sigurður Þór Óskarsson (Verzlunarskólinn, 1. sæti). Sigurður Þór fór í leiklistina og leikur nú hlutverk Birkis í Ronju ræningjadóttur, sem sýnt er fyrir fullu húsi í Þjóðleikhúsinu.

Árið 2010

Kristmundur Axel og Júlí Heiðar (Borgarholtsskóli, 1. sæti) fluttu texta Kristmundar Axels við lag Erics Clapton, Tears in Heaven, og vöktu mikla athygli. Kristmundur, sem var aðeins 16 ára, fjallaði um alkóhólistann föður sinn eftir að hann féll; benti föðurnum á að hann hefði valið ranga leið í lífinu og bað hann að koma til baka. „Ég á ekki erfitt með að tjá mig um þetta. Ég vil vekja athygli á því að ástandið er slæmt í þjóðfélaginu; mörg börn missa pabba sinn og mömmu vegna alkóhólisma og eiturlyfjanotkunar,“ sagði Kristmundur í viðtali við Morgunblaðið eftir sigurinn.

Árið 2011

Dagur Sigurðsson (Tækniskólinn, 1. sæti)

Árið 2014

Sara Pétursdóttir, Glowie, (Tækniskólinn, 1. sæti). Athygli vakti að Sara hafði ekki hlotið brautargengi í sjónvarpsþættinum Ísland Got Talent skömmu áður.

Árið 2015

Aron Hannes Emilsson (Borgarholtsskóli, 2. sæti)

Árið 2016

Hljómsveitin Náttsól (Menntaskólinn við Hamrahlíð, 1. sæti). Ein stúlknanna þriggja, Elín Sif Halldórsdóttir, vann síðan leiksigur í kvikmyndinni Lof mér að falla.