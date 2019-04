Sjáðu fyrsta sýnishornið úr nýju Star Wars myndinni: Lokahluti Skywalker-sögunnar nálgast óðum

Fyrsta stiklan fyrir nýjasta og níunda kaflann í Star Wars myndabálknum, The Rise of Skywalker, var frumsýndur rétt í þessu á svonefndri Star Wars Celebration hátíð í Chicago. Heiti myndarinnar var einnig afhjúpað á sama tíma.

Þrátt fyrir vægast sagt blendin viðbrögð við seinustu mynd seríunnar, The Last Jedi, bíða margir ólmir eftir því að sjá hvernig lokahluti „Skywalker-sögunnar“ muni spilast út. Þetta mun vera sú mynd sem endanlega slúttar kjarnaþræðinum sem hófst með upprunalegu kvikmyndinni frá 1977.

Sjá má myndbrotið í allri sinni dýrð að neðan.



Það er J.J. Abrams sem leikstýrir myndinni en hann sá einnig um sjöunda kaflann, The Force Awakens, sem kom út árið 2015 við stórfínar undirtektir. Upphaflega stóð til að leikstjórinn Colin Trevorrow (Jurassic World) sæti við stjórnvölinn en honum var sagt upp störfum við upphaf framleiðslunnar vegna listræns ágreinings.

Eins og sjá má í stiklunni snúa fjölmörg kunnugleg andlit aftur á sviðið. Persónurnar Rey (Daisy Ridley), Kylo Ren (Adam Driver), Finn (John Boyega) og Poe (Oscar Isaac) eru allar á sínum stað. Einnig mega aðdáendur gera ráð fyrir endurfundum við Lando Calrissian, leiknum af Billy Dee Williams. Einnig bregða þau Mark Hamill og Carrie Fisher í hlutverkum systkinanna Luke og Leiu.

Fisher lést í desember 2016 og hafa verið miklar vangaveltur um það hvernig aðkoma hennar að næstu mynd verði í ljósi andlátsins. Hafði hún lokið tökum á áttunda kaflanum, The Last Jedi, þegar hún lést en sögur herma að Abrams og framleiðsluteymi hans ætli að styðjast við ónotaðar tökur úr The Force Awakens.

Star Wars – Episode 9: The Rise of Skywalker verður frumsýnd þann 19. desember um allan heim.