„Norski krónprinsinn hittir íslensku drottninguna“ – Sjáið myndina

View this post on Instagram

Norski krónprinsinn hittir íslensku drottninguna. Ég tróð upp á hátíðardagskrá í Þjóðleikhúsinu í Osló vegna 100 ára afmælishátíð Norræna félagsins. Þar var fagnað samnorrænu menningarsamstarfi þjóðanna í 100 ár. Allar norðurlandaþjóðirnar sendu sína helstu listamenn á svæðið og ég var sá íslenski. Allir fluttu frumsamið efni á sínu eigin móðurmáli. Hákon krónprins Noregs hitti alla listamenninga rétt fyrir show. Hann talaði norsku og ég íslensku og við göntuðumst með hve mikið við skildum hvorn annan. Ég sagði honum að gefa mér þrjá mánuði í Osló og þá gæti ég svarað honum til baka á norsku. Dagskráin var tekin upp og verður sýnd í norska sjónvarpinu í maí… og vonandi bara á RÚV líka? Íslenska drottningin treður upp næst upp um páskana á Ísafirði Edinborg (Aldrei fór ég suður) föstudaginn langa 19. apríl og Hvíta húsinu Selfossi páskadag sunnudaginn 21. apríl. Viðburður fyrir ísafjörð: https://www.facebook.com/events/2587899241283836/ Viðburður fyrir Selfoss: https://www.facebook.com/events/382830438936907/