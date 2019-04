Kristinn Rúnar slær í gegn í Texas: Sjáðu húðflúrið sem er að gera allt vitlaust

Óhætt er að segja að Kristinn Rúnar Kristinsson hafi vakið talsverða athygli í Texas í Bandaríkjunum. Er það húðflúr sem Kristinn skartar á handleggnum sem slegið hefur í gegn en á því má sjá einn besta körfuboltamann síðustu tuttugu ára, Þjóðverjann Dirk Nowitzki.

Það var Tamara Jolee, fréttakona Dallas Mavericks, sem vakti athygli á þessu og birti hún mynd á Twitter af Kristni Rúnari sem skellti sér á leik með Dallas ekki alls fyrir löngu. Þar sést Kristinn halda á skilti þar sem sjá má flotta kveðju til Dirk Nowitski. Þar segist Kristinn vera stærsti aðdáandi Dirks. Hann hafi komið alla leið frá Íslandi (5.706 mílur) til að berja átrúnaðargoðið augum.

Rúmlega tólf hundruð manns hafa „lækað“ færslu Tamöru og hafa fjölmiðlar eins og Bleacher Report birt myndina. Þá hefur Kristinn Rúnar fengið kveðju frá Dallas Mavericks þar sem honum er þakkað fyrir að hafa mætt á völlinn. Kristinn er gallharður stuðningsmaður Dallas og þá heldur hann einnig upp á Breiðablik, Hauka og Manchester United.

Kristinn hefur talað á opinskáan hátt um geðhvörf sem hann hefur glímt við. Bók sem hann skrifaði um reynslu sína, Maníuraunir, vakti mikla athygli þegar hún kom út fyrir jólin.

Dirk Nowitski er einn allra vinsælasti körfuboltamaður síðustu tuttugu ára og líklega sá besti sem komið hefur frá Þýskalandi. Hann hefur fjórtán sinnum verið valinn í stjörnulið NBA-deildarinnar og einu sinni verið valinn verðmætasti leikmaður úrslitakeppninnar. Hann er sjötti stigahæsti leikmaður NBA-deildarinnar frá upphafi og í öðru sæti yfir bestu vítanýtinguna. Eitt sinn hitti hann úr 82 vítaskotum í röð.

Þá er hann aðeins einn þriggja leikmanna sem hafa afrekað að hafa skorað yfir 30 þúsund stig, tekið yfir 10 þúsund fráköst, gefið yfir 3 þúsund stoðsendingar, stolið yfir þúsund boltum og varið yfir þúsund skot. Það er því kannski ekki skrýtið að Nowitzky sé í uppáhaldi hjá mörgun.

Hér má sjá færsluna sem Tamara Jolee birti:

There’s a man in Iceland with a fabulous Dirk tattoo. That’s all. pic.twitter.com/AIQWsazpwq

— Tamara Jolee (@TamaraJolee) April 1, 2019