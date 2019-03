View this post on Instagram

Tommi goes @auduraudur Við ætlum að gefa tvo miða á útgáfutónleika AFSAKANIR með AUÐUR í kvöld og borgara fyrir tvo á Búllunni 🍔♥️🕺🏻 taggaðu þann sem þú myndir bjóða með þér og hver veit nema þú verðir á gestalistanum 👑 📸 by: @baldurkristjans