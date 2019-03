Diana Ross stendur með Michael Jackson: „Stoppið í nafni ástarinnar“

Heimildarmyndin Leaving Neverland hefur heldur betur hreyft við fólki en í henni segja tveir menn, Wade Robson og James Safechuck, frá því hvernig tónlistarmaðurinn Michael Jackson beitti þá kynferðislegu ofbeldi. Eiga brotin að hafa hafist þegar að Wade og James voru barnungir.

Nú skiptist fólk í fylkingar um hvort sögur Wade og James eru trúverðugar, en þeir höfðu áður varið poppkónginn þegar hann var sakaður um barnaníð og dreginn fyrir dóm á meðan hann var enn á lífi.

Eftir að Barbra opnaði sig um málið ákvað stórsöngkonan Diana Ross að tjá sig um það á Twitter, en hún og Michael voru perluvinir.

„Þetta hvílir á hjarta mínu þennan morgun. Ég trúi og treysti að Michael Jackson hafi verið og sé stórkostlega ótrúlegt afl fyrir mig og marga aðra,“ tístir hún og bætir við, í anda Supremes: „Stoppið í nafni ástarinnar.“

This is what’s on my heart this morning. I believe and trust that Michael Jackson was and is A magnificent incredible force to me and to many others.

STOP IN THE NAME OF LOVE

— Ms. Ross (@DianaRoss) March 23, 2019