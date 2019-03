Þórir Georg í DV sjónvarpi kl. 13.00

Næsti gestur DV tónlist er tónlistarmaðurinn Þórir Georg en hann hefur verið áberandi innan íslensku tónlistarsenunnar undafarin fimmtán ár og gefið út tugi platna bæði sem sóló listamaður og með öðrum hljómsveitum.

Á meðal þeirra sveita sem hann hefur komið á stofn eða leikið með eru Fighting Shit, Hryðjuverk, The Deathmetal Supersquad, Gavin Portland, Helgi í Morðingjunum, Ofvitarnir, Eðli annarra, Kvöl og Knife Fights, og sem hann sjálfur hefur hann gefið út sem Þórir, Þórir Georg, My Summer as a Salvation Soldier.

DV tónlist fer fram á slaginu 13.00 á vef DV.is.