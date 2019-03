Twitter fór á hliðina í einvíginu: „Verð ég hreykinn eða sorgmæddur Íslendingur eftir nokkrar mínútur?“

Friðrik Ómar og Hatari voru rétt í þessu að há einvígi í Söngvakeppninni og eftir örstutta stund kemur í ljós hvor flytjandinn fer til Ísrael í Eurovision fyrir Íslands hönd.

Það ætlaði allt um koll að keyra á Twitter á meðan á einvíginu stóð, eins og sjá má hér fyrir neðan:

Minnir á einvigi This is my life og Ho Ho Ho lagið #12stig

Bend over Europe and take it the hate will prevail #12stig #Söngvakeppnin @RUVSjonvarp

— Unnar þór (@Unnarth) March 2, 2019