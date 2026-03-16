Andri Þór Guðmundsson: Breytingin yfir í Beru skerpir fókusinn hjá Ölgerðinni

Mánudaginn 16. mars 2026 17:30

Þótt ýmsar kvaðir fylgi því að vera með fyrirtæki skráð á markað hefur það einnig ýmsa kosti í för með sér, ekki síst fyrir fyrirtæki á neytendamarkaði. Andri Þór Guðmundsson, fyrrverandi forstjóri Ölgerðarinnar, telur að skráning á markað hafi stuðlað að bættri markaðshlutdeild. Fjárhagsárið er mars til febrúar en ekki almanaksárið. Ástæðan fyrir því er jólin eru annað tveggja tímabila á árinu sem mest er að gera og þá ríður á að geta einbeitt sér að því að selja í stað þess að þurfa að liggja yfir áætlunum og slíku. Nafni Ölgerðarinnar var breytt í Beru um síðustu mánaðamót. Andri Þór er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:

„En svo að skipulaginu, þetta með að gera Beru að móðurfélagi og Ölgerðina að dótturfyrirtæki og systurfélagi hinna er náttúrlega algjör „no-brainer“ að mínu viti vegna þess að þetta eykur fókusinn hjá hverri rekstrareiningu fyrir sig til muna. Ölgerðin verður miklu fókuseraðri í því sem að hún er að gera og Bera mun náttúrulega þurfa að sinna vöruhúsa- og dreifingarþjónustu á hæsta gæðastigi fyrir öll fyrirtækin í framtíðinni. Þannig að árangurinn, mælingarnar, fókusinn, þetta er algjör „no-brainer“ að mínu viti.“

Já, menn hafa sagt við mig og það var nú kennt líka í MBA-náminu hérna í gamla daga, það er auðvitað ákveðið ófrelsi að vera með skráð fyrirtæki, en það tryggir ákveðinn aga sem getur afstýrt slysum.

„Já. Það er, það er alveg rétt. Ég kvarta ekki og þetta hefur reynst okkur vel. En ég er viss um það að einhverjir þarna úti gætu hugsað sér gott til glóðarinnar með að reyna að komast yfir Beru og skrá af markaði og leysa upp. Og það er vissulega álitlegur kostur vegna þess að þessi markaður og verðlagning fyrirtækja þarna hefur nú ekki verið upp á marga fiska. Ástandið í Kauphöllinni hefur nú ekki verið neitt frábært´.“

Ég hjó eftir því að fjárhagsárið ykkar er ekki almanaksárið. Er einhver ástæða fyrir því?

„Já, ástæðan er sú að við erum með tvö síson kannski eða tvo hápunkta á árinu. Það er annars vegar sumarið og hins vegar jólin. Og eftir jólin koma einhver skil kannski af jólavöru og annað slíkt. En þessi cycle er bara svo lógískur. Þú ert ekki að eyða tíma hjá stjórnendum eða sölu- og markaðsfólki á háannatíma í kringum jólin í að vera að semja áætlanir. Þú ert bara úti að selja. Það er bara 100% fókus á það. Janúar og febrúar eru okkar rólegustu mánuðir. Það er minnst að gera þannig séð í bisnessnum þannig að þessi cycle meikar mjög mikinn sens. Alveg eins og hjá Högum, við deilum þessu fjárhagsári.“

Einmitt, einmitt. Tíminn hleypur frá okkur.

„Erum við búnir? Þetta er ekki neitt.“

Við gætum haldið áfram lengi. En ég fæ nú kannski bara frekar að hnippa í þig aftur seinna.

„Já.“

En það er bjart fram undan hjá Beru?

„Það eru spennandi tímar fram undan hjá Beru. Það er gríðarlega mikið af tækifærum og ég er þarna áfram. Ég ætla að grípa þessi tækifæri og sjá til þess að við vinnum úr þeim og moðum úr þeim og ég lít bara spenntur fram á veginn.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
