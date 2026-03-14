Laugardagur 14.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Andri Þór Guðmundsson: Íslendingar gera betur við sig en ferðamenn

Laugardaginn 14. mars 2026 12:00

Í Covid var búist með miklum samdrætti hér innanlands, sem ekki gekk eftir, t.d. á drykkjarvörumarkaði. Þó að útlendingar hættu að koma til landsins hættu Íslendingar líka að fara til útlanda og fóru þess í stað að gera vel við sig hér heima. Og Íslendingar eru stórtækari með kreditkortin en útlendingar. Annars hefur fjölgun ferðamanna haft mikil áhrif hérlendis, t.d. á veitingahús, hótel og kaffihús og flóran sem við njótum þar er ferðamönnum að þakka. Andri Þór Guðmundsson, fyrrverandi forstjóri Ölgerðarinnar, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.

„Við erum með í pípunum náttúrlega mjög spennandi verkefni sem við rúllum út á þessu ári þar sem við erum að tappa inn í annað trend á drykkjarvörumarkaði og ég er gríðarlega spenntur fyrir því. En vöruþróun er náttúrulega bara þannig að þú kemur með, ja, ég held við höfum komið með 24 nýjungar á síðasta ári og auðvitað klístrast ekki allar þeirra. En það er líka í DNA-inu hjá okkur í fyrirtækinu að við viljum miklu frekar gera mistök heldur en að gera ekki neitt.“

Já, já, ef þú gerir engin mistök, þá ertu ekki að gera nóg.

„Nei, það er akkúrat málið.“

Ef við erum að bera saman drykkjarmarkað bara í svona víðu samhengi á Íslandi í dag við það sem var fyrir 20 árum, þá náttúrlega hefur ferðamönnum fjölgað gríðarlega. Þetta hefur, þetta hefur væntanlega stækkað markaðinn fyrir fyrirtæki eins og ykkur?

„Já, og við sjáum sko það sem að við köllum HoReKa markaðinn, hótel, veitingahús og kaffihús. Það hefur náttúrulega stækkað mjög mikið og kannski náði þetta hámarki 2018 þegar að ferðamannafjöldinn stóð í hámarki, en það er ferðamönnum að þakka að við erum með alla þessa flóru veitingastaða og hefur verið stórkostleg innspýting í hagkerfið. Þegar það er talað um ferðaþjónustuna hérna á Íslandi, þá er þetta náttúrlega mikið af afleiddum störfum.

Það er hins vegar mjög áhugavert, þegar við fórum í gegnum Covidið og engir ferðamenn komu til landsins, að fylgjast með neyslu, bæði lítrum og með neyslumynstri. Við auðvitað töldum að þetta myndi dragast saman verulega. Sú varð hins vegar ekki raunin vegna þess að Íslendingarnir, sem fóru þá ekki lengur út, þeir neyta meira heldur en útlendingur. Og þeir gera betur við sig og þeir gerðu vel við sig Covid, bara í drykkjum almennt, heima meðan á Covidinu stóð þannig að við komum bara nokkuð vel út úr þessu Covid-tímabili.“

Einmitt, það er athyglisvert að margar bölspár sem voru, þegar þurfti að fara að loka hér og ferðalög lögðust af, þær gengu ekki eftir vegna þess að, eins og þú segir, Íslendingarnir hættu að fara með kreditkortið út og fóru að nota það hérna heima.

„Já, þessi ferðalög Íslendinga náttúrulega eru rosaleg. Við ferðumst eins og enginn sé morgundagurinn. Þetta er bara 100% raunin. Það má kannski segja að þegar kreppir að í þjóðfélaginu og við sjáum mögulega ferðamönnum fækka, þá sjáum við hina hliðina á peningnum að Íslendingarnir sennilega ferðast minna. Þannig að við erum svona að einhverju leyti smá „recession proof“.“

Það eru svona varnir í þessu.

„Það eru ákveðnar varnir í þessu nefnilega og við höfum séð þetta bara í gegnum áratugina, að við erum ekki að fylgja þessum efnahagssveiflum mjög mikið.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify

