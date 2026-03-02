fbpx
Mánudagur 02.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk

Eyjan
Mánudaginn 2. mars 2026 16:08

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það freistaði Willum Þórs Þórssonar, forseta ÍSÍ og fyrrverandi ráðherra, að bjóða sig fram til formennsku í Framsóknarflokknum þegar Sigurður Ingi Jóhannsson hætti. Tvær meginástæður lágu að baki því að hann ákvað að skella sér ekki í slaginn. Annars vegar að honum fannst of langur tími vera til næstu þingkosninga og hann utan þings. Hins vegar fannst honum ekki tækt að ganga frá borði í ÍSÍ svo skömmu eftir að hann var kosinn forseti sambandsins. Willum er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:

Willum Þór - 4
play-sharp-fill

Willum Þór - 4

Þú náttúrlega átt að baki farsælan feril sem knattspyrnumaður og þjálfari. Svo fórstu í pólitík? Fórst á þing, varðst ráðherra. Og núna, eftir að Sigurður Ingi, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins, lýsti því yfir að hann ætlaði að hætta, þá var mikið þrýst á þig að koma aftur í pólitíkina

„Þetta var mjög erfið ákvörðun, ég sakna þess að vera í pólitík og ég var ekkert á leiðinni út úr pólitík en ég náði bara ekki inn á þing. Þá nýtur maður þess að góðu að hafa verið alinn upp í íþróttunum og hérna og ég hef alltaf verið duglegur að bara þakka fyrir það uppeldi sem ég hlaut í Vesturbæ Reykjavíkur, í KR, af alveg ótrúlega öflugum ég get alveg kallað það gullaldarkynslóðum sem byggðu klúbbinn upp og voru duglegir við að bara ala okkur upp. Þá lærir maður það bara að taka tapinu þó að maður hafi keppnisskap og sé tapsár og það allt. Og bara huga að næsta leik.

Við erum auðvitað, Framsókn, í brekku og fórum illa út úr síðustu kosningum. Við þurfum að snúa bökum saman í því og ég fann alveg fyrir áhuga að ég myndi taka þetta að mér. En það er svona einkum tvennt sem, þetta var mjög erfið ákvörðun. Ég naut þess alveg að starfa, það er sérstök tilfinning að fá að starfa fyrir land og þjóð. Það að vera á Alþingi, það eru forréttindi fólgin í því. Endurgjöfin er það sterk þegar þú nærð svona einhverjum framgangi í því sem þú vilt vinna að. Þannig að ég var alveg tilbúinn að skoða þetta. En það er svona tvennt. Ég hafði í millitíðinni auðvitað boðið mig fram sem forseti ÍSÍ og var kjörinn á Íþróttaþingi og mér fannst svona ekki alveg samhljómur með því að þakka bara fyrir sig nánast daginn eftir.“

Þú getur varla verið forseti ÍSÍ og stýrt stjórnmálaflokki í sömu andrá?

„Nei, nei, það er auðvitað ekkert í reglum eða lögum sem bannar það. Ég hugsaði þetta mikið hvort ég ætti að gera hvoru tveggja fram að næsta Íþróttaþingi, en ég fann ekki þann samhljóm bara með sjálfum mér. Hvenær ertu þá formaður Framsóknar og hvenær ertu forseti ÍSÍ í samskiptum við stjórnvöld til dæmis? Það er mjög mikilvægt, eins og við fórum yfir hérna áðan, lögbundið hlutverk í samskiptum við alla hagaðila, sveitarfélögin og íþróttafélögin og þó að við finnum alla pólitík í íþróttahreyfingunni. En það er bara allt önnur ella.

Maður hefur þessa ábyrgð út frá hlutverkinu. Þannig að mér fannst það ekki ganga upp. Bara með sjálfum mér. Ég hefði getað gert það, ekkert sem bannaði það, en það hefði verið skrítið. Ég fann það ekki. Þannig að það er, það er annars vegar þetta. Svo fannst mér erfitt að máta mig inn í það, vegna þess að auðvitað snýst þetta líka mikið til um það, þegar maður stígur inn í svona, þá viltu ná árangri og þú vilt, eins og maður svona lærir í íþróttunum, skapa einhvern skriðþunga með því að koma inn og koma með nýjar áherslur. En að vera utan þings í tvö, tæp þrjú ár. Af því að kjörtímabilið þannig séð, bara ár búið af því þegar umræða fer í gang. Mér fannst það full langur tími.

Ég sá þetta tvennt ekki alveg ganga upp þannig að ég ákvað svona að halda mig bara við það sem ég var kjörinn til sem forseti ÍSÍ og bera virðingu fyrir því.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 2 klukkutímum
Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk
Eyjan
Fyrir 6 klukkutímum
Davíðs minnst á Alþingi – „Genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma“
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Jón Örn í eigendahóp Markarinnar lögmannsstofu
EyjanFastir pennar
Í gær
Willum Þór Þórsson: Ein stjarna Ólympíuleikanna var 93 ára og íslensk – önnur var norsk
Eyjan
Í gær
Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
EyjanFastir pennar
Í gær
Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík

Pennar

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum

Mest lesið

Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi
Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Breytt staða á Hlíðarenda – „Það er búið að herða sultarólina“

Nýlegt

Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Sauð upp úr í Torfufelli – Ákærður fyrir stórhættulega árás með hafnaboltakylfu
Ástrós og Adam selja í Fossvogi
Tóku Jóa Kalla og Hafnfirðinga til bæna vegna uppákomunnar á föstudag: „Hann gat ekki sætt sig við að Fylkismenn myndu ekki láta hann bully-a sig“
Skoða alvarleika meiðsla Ronaldo
Segir Víking reyna að losa Elías nokkrum mánuðum eftir komu hans
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Að lifa í skugga sjaldgæfs sjúkdóms
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum

Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Willum Þór Þórsson: Íþróttahreyfingin samofin sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið

Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Íris og Páll hætta bæði í Eyjum

Íris og Páll hætta bæði í Eyjum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Líttu þér nær, Sólveig Anna
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar

Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Landráðamenn

Landráðamenn
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Sverrir Páll Einarsson skrifar: Klárum frumvarp um brottfararstöð eins og þjóðin vill
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Guðlaugur Þór ræður mestu um listann í Reykjavík – logar í illdeilum þótt reynt sé að tala um samstöðu
Eyjan
Fyrir 1 viku

Grímur Sæmundsen: Mesti heiður sem mér hefur hlotnast er að verða heiðursfélagi í Val

Grímur Sæmundsen: Mesti heiður sem mér hefur hlotnast er að verða heiðursfélagi í Val
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Ráðning Bjarna rauð dula framan í verkalýðshreyfinguna – Á að breyta Samtökum atvinnulífsins í fjölskyldufyrirtæki Engeyinga?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Báknið kjurt
Eyjan
Fyrir 1 viku
Grímur Sæmundsen: Fór á bólakaf í Bláa lónið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein

Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri

Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri
Eyjan
Fyrir 1 viku
Grímur Sæmundsen: Þrátt fyrir eldsumbrot höfum við getað haldið fullum dampi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna

Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna
Eyjan
Fyrir 1 viku
Grímur Sæmundsen: Ógnin af eldsumbrotunum verður tækifæri í framtíðinni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Regína ætlar að hætta sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga

Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
Eyjan
Fyrir 1 viku
Segir framkomuna í garð Guðmundar Inga skýrt dæmi um óheiðarleika stjórnmálanna – „Lygin festist“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að – sumir skilja að tímabundin skipun í embætti er tímabundin, aðrir ekki
Hide picture