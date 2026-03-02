Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk

Það freistaði Willum Þórs Þórssonar, forseta ÍSÍ og fyrrverandi ráðherra, að bjóða sig fram til formennsku í Framsóknarflokknum þegar Sigurður Ingi Jóhannsson hætti. Tvær meginástæður lágu að baki því að hann ákvað að skella sér ekki í slaginn. Annars vegar að honum fannst of langur tími vera til næstu þingkosninga og hann utan þings. Hins vegar fannst honum ekki tækt að ganga frá borði í ÍSÍ svo skömmu eftir að hann var kosinn forseti sambandsins. Willum er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Þú náttúrlega átt að baki farsælan feril sem knattspyrnumaður og þjálfari. Svo fórstu í pólitík? Fórst á þing, varðst ráðherra. Og núna, eftir að Sigurður Ingi, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins, lýsti því yfir að hann ætlaði að hætta, þá var mikið þrýst á þig að koma aftur í pólitíkina
„Þetta var mjög erfið ákvörðun, ég sakna þess að vera í pólitík og ég var ekkert á leiðinni út úr pólitík en ég náði bara ekki inn á þing. Þá nýtur maður þess að góðu að hafa verið alinn upp í íþróttunum og hérna og ég hef alltaf verið duglegur að bara þakka fyrir það uppeldi sem ég hlaut í Vesturbæ Reykjavíkur, í KR, af alveg ótrúlega öflugum ég get alveg kallað það gullaldarkynslóðum sem byggðu klúbbinn upp og voru duglegir við að bara ala okkur upp. Þá lærir maður það bara að taka tapinu þó að maður hafi keppnisskap og sé tapsár og það allt. Og bara huga að næsta leik.
Við erum auðvitað, Framsókn, í brekku og fórum illa út úr síðustu kosningum. Við þurfum að snúa bökum saman í því og ég fann alveg fyrir áhuga að ég myndi taka þetta að mér. En það er svona einkum tvennt sem, þetta var mjög erfið ákvörðun. Ég naut þess alveg að starfa, það er sérstök tilfinning að fá að starfa fyrir land og þjóð. Það að vera á Alþingi, það eru forréttindi fólgin í því. Endurgjöfin er það sterk þegar þú nærð svona einhverjum framgangi í því sem þú vilt vinna að. Þannig að ég var alveg tilbúinn að skoða þetta. En það er svona tvennt. Ég hafði í millitíðinni auðvitað boðið mig fram sem forseti ÍSÍ og var kjörinn á Íþróttaþingi og mér fannst svona ekki alveg samhljómur með því að þakka bara fyrir sig nánast daginn eftir.“
Þú getur varla verið forseti ÍSÍ og stýrt stjórnmálaflokki í sömu andrá?
„Nei, nei, það er auðvitað ekkert í reglum eða lögum sem bannar það. Ég hugsaði þetta mikið hvort ég ætti að gera hvoru tveggja fram að næsta Íþróttaþingi, en ég fann ekki þann samhljóm bara með sjálfum mér. Hvenær ertu þá formaður Framsóknar og hvenær ertu forseti ÍSÍ í samskiptum við stjórnvöld til dæmis? Það er mjög mikilvægt, eins og við fórum yfir hérna áðan, lögbundið hlutverk í samskiptum við alla hagaðila, sveitarfélögin og íþróttafélögin og þó að við finnum alla pólitík í íþróttahreyfingunni. En það er bara allt önnur ella.
Maður hefur þessa ábyrgð út frá hlutverkinu. Þannig að mér fannst það ekki ganga upp. Bara með sjálfum mér. Ég hefði getað gert það, ekkert sem bannaði það, en það hefði verið skrítið. Ég fann það ekki. Þannig að það er, það er annars vegar þetta. Svo fannst mér erfitt að máta mig inn í það, vegna þess að auðvitað snýst þetta líka mikið til um það, þegar maður stígur inn í svona, þá viltu ná árangri og þú vilt, eins og maður svona lærir í íþróttunum, skapa einhvern skriðþunga með því að koma inn og koma með nýjar áherslur. En að vera utan þings í tvö, tæp þrjú ár. Af því að kjörtímabilið þannig séð, bara ár búið af því þegar umræða fer í gang. Mér fannst það full langur tími.
Ég sá þetta tvennt ekki alveg ganga upp þannig að ég ákvað svona að halda mig bara við það sem ég var kjörinn til sem forseti ÍSÍ og bera virðingu fyrir því.“