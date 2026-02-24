Sverrir Páll Einarsson skrifar: Klárum frumvarp um brottfararstöð eins og þjóðin vill

Um 70% þjóðarinnar er hlynnt frumvarpi dómsmálaráðherra um brottfararstöð. Þetta kemur fram í skoðanakönnun Maskínu sem birt var í DV. Einungis 15% eru andvíg henni. Þá vill meirihluti landsmanna herða reglur um útlendinga og fólk vill ekki að stjórnmálamenn séu að skipta sér af einstökum málum. Er þá ekki kominn tími til að Alþingi afgreiði þessi mál?
Allir flokkar á Alþingi eru hlynntir brottfararstöð. Það á líka við um hin útlendingafrumvörp ríkisstjórnarinnar.
Ég vona því innilega að allir flokkar beri gæfu til að standa saman í þessum málum og afgreiða þau. Ekki tefja, heldur afgreiða. Það myndi skapa sátt í samfélaginu og gagnast öllum flokkum.
Ríkisstjórnin þarf ekki að nudda stjórnarandstöðunni upp úr dræmum afköstum á síðustu árum. Það er fortíðin. Nú þegar dómsmálaráðherra hefur skapað sátt í samfélaginu um útlendingamálin ber þingmönnum að líta til framtíðar. (Það á líka við um þingmenn Samfylkingarinnar, sem virðast á köflum ekki vera vissir um hvort flokkurinn þeirra hafi breyst eða ekki. Gleyma því einstaka sinnum að í stefnuyfirlýsingu er rætt um að samræma reglur um útlendinga við nágrannaríkin.)
Það er óskandi að alvöru samstaða myndist á þingi um útlendingamálin. Ekki eins konar sýndarsamstaða þar sem stjórnarandstaðan styður en tefur hvert málið á fætur öðru.
Samstaða í útlendingamálum mun skila sér í auknu trausti almennings til Alþingis. Við þurfum flýtimeðferð, enda allir á þingi sammála um þessi mál.
Höfundur er forseti Uppreisnar, ungliðahreyfingar Viðreisnar.