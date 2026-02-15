fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Jóhann Páll Jóhannsson: Borgarastyrjöld á stjórnarheimili síðustu ríkisstjórnar skapaði margvíslegan vanda í stjórnkerfinu

Eyjan
Sunnudaginn 15. febrúar 2026 11:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ríkisstjórnin er mjög samstiga í því að bæta kjör aldraðra og öryrkja og mun halda sínu striki í þeim efnum. Núverandi ríkisstjórn er samhent, ólíkt síðustu ríkisstjórn þar sem ríkti hálfgerð borgarastyrjöld á stjórnarheimilinu. Samstarfsvandi milli ráðuneyta var alvarlegur í tíð síðustu ríkisstjórnar og drjúgur tími núverandi ríkisstjórnar hefur farið í að greiða úr flækjum í stjórnkerfinu sem ósamstæð ríkisstjórnin á undan skapaði. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis,- orku- og loftslagsráðherra, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

„Þetta er risastórt frelsis- og fullveldismál í rauninni að þjóðin fái að segja hug sinn, sérstaklega á svona tímum, þannig að það er alveg ljóst að vilji þingsins um þetta verður að ná fram að ganga.“

Ef maður les ritstjórnargreinar Morgunblaðsins um þessar mundir, og ef maður tryði nú því sem þar stendur, þá kæmist maður að þeirri niðurstöðu að það séu vandræði á stjórnarheimilinu, að Flokkur fólksins sé að kúga bæði Samfylkingu og Viðreisn til að setja í gegn mál, eins og til dæmis þetta að tengja örorkubætur við launavísitölu og eftir atvikum verðlagsvísitölu. Er þetta svona ofbeldissamband í ríkisstjórninni, er Flokkur fólksins bara með hina hina flokkana í gíslingu?

„Nei, sannarlega ekki, og við höfum átt ofboðslega gott samstarf við Flokk fólksins og ekki síst í þessum stóru velferðarmálum. Það sem við erum að gera þegar kemur að almannatryggingum, bæði þegar kemur að því að stöðva kjaragliðnun launa og lífeyris og þegar kemur að því að draga úr skerðingum, lækka þannig jaðarskattbyrði bæði eldra fólks og öryrkja sem hækkaði í tíð síðustu ríkisstjórnar. Þegar kemur að þessum málum, þá höfum við verið gríðarlega samtaka, enda erum við að fylgja eftir stefnumálum bæði Samfylkingar og Flokks fólksins fyrir síðustu kosningar sem voru mjög skýr og það sama gildir um ýmis önnur velferðarmál sem kannski kalla á samstarf fleiri en eins ráðuneytis.

Hvað erum við að gera þegar kemur að heilbrigðismálunum? Þar erum við að ráðast að rót vandans með því að blása til stórsóknar í uppbyggingu hjúkrunarheimila og gefa þar í, setja alvöru peninga í þetta og stinga niður skóflunni. Þetta skiptir öllu máli fyrir heilbrigðiskerfið og við munum finna fyrir þessu á næstu árum. Þetta mun breyta leiknum. Það sama gildir um ýmsa þunga velferðarþjónustu sem hefur kannski verið klemmd svolítið milli ríkis og sveitarfélaga þar sem við stigum inn bara strax í upphafi ríkisstjórnarsamstarfsins og ákváðum að ríkið myndi taka aukna ábyrgð þegar kemur að meðal annars börnum með fjölþættan vanda, þegar kemur að uppbyggingu og rekstri hjúkrunarheimila, þegar kemur að áfengis- og vímuefnavörnum. Núna var til dæmis heilbrigðisráðherra að skrifa undir samning við Sjúkratryggingar um fíknimeðferðir. Við erum að setja aukna fjármuni í þetta, þannig að það eru svona risastór verkefni sem eru oft á könnu fleiri ráðuneyta þar sem þessir þrír flokkar vinna mjög vel saman.“

Þú kemur inn á þessi stóru mál eins og hjúkrunarheimilin sem hafa meðal annars liðið fyrir það að það hafi verið svona ákveðin togstreita milli ríkis og sveitarfélaga varðandi aðallega reksturinn ef ég man rétt. Núna eru sveitarstjórnarkosningar fram undan. Það hefur verið gagnrýnt að ríkisvaldið, eða landsstjórnin, hafi verið, og það er ekkert endilega með þessa ríkisstjórn heldur áður líka, hafi verið að flytja verkefni frá ríkinu yfir til sveitarfélaga án þess að láta tekjustofnana fylgja að nægilegu marki. Hvernig lítur þetta út fyrir þér?

„Já, að einhverju leyti höfum við kannski verið að stíga skref til baka einmitt frá því að þessi ríkisstjórn tók við, ég nefndi hérna fjölþættan vanda. Þú nefnir togstreitu milli ríkis og sveitarfélaga. Þar sem kannski hefur minna verið talað um er togstreita milli ráðuneyta sem hefur verið gríðarlega skaðleg og virðist hafa sprottið af pólitískum ágreiningi í tíð síðustu ríkisstjórnar, þar sem ríkti bara hálfgerð borgarastyrjöld á stjórnarheimilinu, jafnvel árum saman, og ég veit ekki hvort fólk gerir sér grein fyrir því hvað þetta var gríðarlega skaðlegt fyrir stjórnkerfið og hvað mörg mál einhvern veginn lentu svona þarna á milli, lentu í í ljótum pólitískum leik milli ráðuneyta og þar sem svona ágreiningur einhvern veginn smitaðist yfir á allt kerfið. Fyrstu mánuðirnir okkar fóru að verulegu leyti í það að greiða úr þessum flækjum og það er gert með mjög markvissu starfi ráðherranefnda og það er gert með því að beinlínis loka embættismenn inn í herbergi og leita saman lausna og er ekkert að fara út fyrr en lausnin liggur fyrir.“

Þetta sem þú nefnir er náttúrulega alveg stórmerkilegt og það er skjalfest, það eru til hljóð- og myndupptökur af forystumönnum ríkisstjórnarflokka í síðustu ríkisstjórn hreykja sér af því að verkefnið, sem hafi gengið mjög vel, hafi verið að koma í veg fyrir að samstarfsflokkur næði sínum málum í gegn. Þetta er náttúrulega alveg kostuleg forsenda ríkisstjórnarsamstarfs.

„Það sem ég held kannski að fólkið í landinu sjái núna er einmitt ríkisstjórn sem er samstiga um að koma hlutunum á hreyfingu og við erum að gera það með innviðauppbyggingu út um allt land. Hvað erum við að gera í vegamálum, í samgöngumálum? Við erum loksins að byrja að bora göng, við erum að spýta í vegakerfið, í viðhald vega um allt land, fjórir milljarðar strax á fyrsta árinu, sjö milljarðar svo og þetta mun halda áfram að aukast og fólk, sérstaklega í hinum dreifðu byggðum, mun sannarlega finna fyrir þessum fjárfestingum. Við erum að gera það sama í orkumálum, þar erum við að koma hlutunum á hreyfingu með einföldun regluverks og með því að nálgast rammaáætlun með öðrum hætti heldur en áður hefur verið gert. Og svo erum við auðvitað að gera þetta í fjarskiptamálum.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 6 klukkutímum
Jóhann Páll Jóhannsson: Borgarastyrjöld á stjórnarheimili síðustu ríkisstjórnar skapaði margvíslegan vanda í stjórnkerfinu
Eyjan
Fyrir 20 klukkutímum
Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
Eyjan
Fyrir 22 klukkutímum
Orðið á götunni: Mannlíf hjólar í eigendur Moggans og gerir mikið úr erfiðri stöðu – hættir Moggi að koma út á pappír?
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Grípur til umdeildrar setningar úr kvikmynd til að svara eftirmanni sínum
EyjanFastir pennar
Í gær
Svarthöfði skrifar: Vonlaust verkefni hjá Framsókn – formannsframbjóðendur með sjálfseyðingarhvöt
Eyjan
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
Eyjan
Í gær
Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“
EyjanFastir pennar
Í gær
Jóhann Páll Jóhannsson: Ekki lengur hægt að treysta því að stórveldi virði alþjóðalög – breytir stöðu lítilla fullvalda ríkja

Pennar

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér

Mest lesið

Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur
Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
United sendir njósnara til Ítalíu í dag
Tekur ákvörðun eftir forsetakosningar
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Guardiola var spurður út í ummæli Ratcliffe – „Hvaða áhrif höfðum við á hvar við fæddumst“
Gæti verið að fá samning nokkrum mánuðum eftir alvarlegt bílslys
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson: Orkuöflun komin af stað eftir sjö ára bið – forgangur almennings til orku lögfestur
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Formannsslagur í Framsókn: Ísland á að vera hlutlaust í tollastríði, segir Ingibjörg Isaksen
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Orðið á götunni: Planið er að virka – spyrjið bara Fitch!

Orðið á götunni: Planið er að virka – spyrjið bara Fitch!
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Formannsslagur í Framsókn: Síðasta ríkisstjórn fjárfesti gríðarlega í innviðum, segir Lilja Alfreðsdóttir

Formannsslagur í Framsókn: Síðasta ríkisstjórn fjárfesti gríðarlega í innviðum, segir Lilja Alfreðsdóttir
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Formannsslagur í Framsókn: Framsókn var hafnað í síðustu kosningum – það þarf Framsókn í ríkisstjórn

Formannsslagur í Framsókn: Framsókn var hafnað í síðustu kosningum – það þarf Framsókn í ríkisstjórn
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Nýir vendir sópa best – en hvernig sópa gamlir vendir?
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Þörf fyrir Sólheima í hverjum landshluta – sjálfbært samfélag kærleiksriddara
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara

Orðið á götunni: Kjósum Ara af því bara
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Stúlkan sem gaf sjúkdómi andlit

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Stúlkan sem gaf sjúkdómi andlit
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Íbúarnir aðlaga sig að þörfum fatlaðra en ekki öfugt – byrjaði sem tjaldbúðir
Eyjan
Fyrir 1 viku

Eyþór Eðvarðsson skrifar: Þegar Bretar brutu blað með peningaleiðinni – Ný sýn og kröftug leið til að ná árangri í loftslagsmálum

Eyþór Eðvarðsson skrifar: Þegar Bretar brutu blað með peningaleiðinni – Ný sýn og kröftug leið til að ná árangri í loftslagsmálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Eftir krefjandi ár er bjart fram undan hjá Sólheimum – mikil samstaða starfsfólks
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Tárin á Alþingi

Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Tárin á Alþingi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
Eyjan
Fyrir 1 viku
Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Titringur magnast í Framsókn – lítt eftirsóknarvert hlutverk næsta formanns
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir

Orðið á götunni: Guðni þarf ekki að leiðbeina forsætisráðherra – hann skipar ekki lengur fyrir
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Vilhjálmur hefur ekkert unnið enn þá – hrokafullt tal um bæjarstjórastól
Eyjan
Fyrir 1 viku
Dómsmálaráðherra: Ný stefna kynnt og aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi