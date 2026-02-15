Jóhann Páll Jóhannsson: Borgarastyrjöld á stjórnarheimili síðustu ríkisstjórnar skapaði margvíslegan vanda í stjórnkerfinu

Ríkisstjórnin er mjög samstiga í því að bæta kjör aldraðra og öryrkja og mun halda sínu striki í þeim efnum. Núverandi ríkisstjórn er samhent, ólíkt síðustu ríkisstjórn þar sem ríkti hálfgerð borgarastyrjöld á stjórnarheimilinu. Samstarfsvandi milli ráðuneyta var alvarlegur í tíð síðustu ríkisstjórnar og drjúgur tími núverandi ríkisstjórnar hefur farið í að greiða úr flækjum í stjórnkerfinu sem ósamstæð ríkisstjórnin á undan skapaði. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis,- orku- og loftslagsráðherra, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
„Þetta er risastórt frelsis- og fullveldismál í rauninni að þjóðin fái að segja hug sinn, sérstaklega á svona tímum, þannig að það er alveg ljóst að vilji þingsins um þetta verður að ná fram að ganga.“
Ef maður les ritstjórnargreinar Morgunblaðsins um þessar mundir, og ef maður tryði nú því sem þar stendur, þá kæmist maður að þeirri niðurstöðu að það séu vandræði á stjórnarheimilinu, að Flokkur fólksins sé að kúga bæði Samfylkingu og Viðreisn til að setja í gegn mál, eins og til dæmis þetta að tengja örorkubætur við launavísitölu og eftir atvikum verðlagsvísitölu. Er þetta svona ofbeldissamband í ríkisstjórninni, er Flokkur fólksins bara með hina hina flokkana í gíslingu?
„Nei, sannarlega ekki, og við höfum átt ofboðslega gott samstarf við Flokk fólksins og ekki síst í þessum stóru velferðarmálum. Það sem við erum að gera þegar kemur að almannatryggingum, bæði þegar kemur að því að stöðva kjaragliðnun launa og lífeyris og þegar kemur að því að draga úr skerðingum, lækka þannig jaðarskattbyrði bæði eldra fólks og öryrkja sem hækkaði í tíð síðustu ríkisstjórnar. Þegar kemur að þessum málum, þá höfum við verið gríðarlega samtaka, enda erum við að fylgja eftir stefnumálum bæði Samfylkingar og Flokks fólksins fyrir síðustu kosningar sem voru mjög skýr og það sama gildir um ýmis önnur velferðarmál sem kannski kalla á samstarf fleiri en eins ráðuneytis.
Hvað erum við að gera þegar kemur að heilbrigðismálunum? Þar erum við að ráðast að rót vandans með því að blása til stórsóknar í uppbyggingu hjúkrunarheimila og gefa þar í, setja alvöru peninga í þetta og stinga niður skóflunni. Þetta skiptir öllu máli fyrir heilbrigðiskerfið og við munum finna fyrir þessu á næstu árum. Þetta mun breyta leiknum. Það sama gildir um ýmsa þunga velferðarþjónustu sem hefur kannski verið klemmd svolítið milli ríkis og sveitarfélaga þar sem við stigum inn bara strax í upphafi ríkisstjórnarsamstarfsins og ákváðum að ríkið myndi taka aukna ábyrgð þegar kemur að meðal annars börnum með fjölþættan vanda, þegar kemur að uppbyggingu og rekstri hjúkrunarheimila, þegar kemur að áfengis- og vímuefnavörnum. Núna var til dæmis heilbrigðisráðherra að skrifa undir samning við Sjúkratryggingar um fíknimeðferðir. Við erum að setja aukna fjármuni í þetta, þannig að það eru svona risastór verkefni sem eru oft á könnu fleiri ráðuneyta þar sem þessir þrír flokkar vinna mjög vel saman.“
Þú kemur inn á þessi stóru mál eins og hjúkrunarheimilin sem hafa meðal annars liðið fyrir það að það hafi verið svona ákveðin togstreita milli ríkis og sveitarfélaga varðandi aðallega reksturinn ef ég man rétt. Núna eru sveitarstjórnarkosningar fram undan. Það hefur verið gagnrýnt að ríkisvaldið, eða landsstjórnin, hafi verið, og það er ekkert endilega með þessa ríkisstjórn heldur áður líka, hafi verið að flytja verkefni frá ríkinu yfir til sveitarfélaga án þess að láta tekjustofnana fylgja að nægilegu marki. Hvernig lítur þetta út fyrir þér?
„Já, að einhverju leyti höfum við kannski verið að stíga skref til baka einmitt frá því að þessi ríkisstjórn tók við, ég nefndi hérna fjölþættan vanda. Þú nefnir togstreitu milli ríkis og sveitarfélaga. Þar sem kannski hefur minna verið talað um er togstreita milli ráðuneyta sem hefur verið gríðarlega skaðleg og virðist hafa sprottið af pólitískum ágreiningi í tíð síðustu ríkisstjórnar, þar sem ríkti bara hálfgerð borgarastyrjöld á stjórnarheimilinu, jafnvel árum saman, og ég veit ekki hvort fólk gerir sér grein fyrir því hvað þetta var gríðarlega skaðlegt fyrir stjórnkerfið og hvað mörg mál einhvern veginn lentu svona þarna á milli, lentu í í ljótum pólitískum leik milli ráðuneyta og þar sem svona ágreiningur einhvern veginn smitaðist yfir á allt kerfið. Fyrstu mánuðirnir okkar fóru að verulegu leyti í það að greiða úr þessum flækjum og það er gert með mjög markvissu starfi ráðherranefnda og það er gert með því að beinlínis loka embættismenn inn í herbergi og leita saman lausna og er ekkert að fara út fyrr en lausnin liggur fyrir.“
Þetta sem þú nefnir er náttúrulega alveg stórmerkilegt og það er skjalfest, það eru til hljóð- og myndupptökur af forystumönnum ríkisstjórnarflokka í síðustu ríkisstjórn hreykja sér af því að verkefnið, sem hafi gengið mjög vel, hafi verið að koma í veg fyrir að samstarfsflokkur næði sínum málum í gegn. Þetta er náttúrulega alveg kostuleg forsenda ríkisstjórnarsamstarfs.
„Það sem ég held kannski að fólkið í landinu sjái núna er einmitt ríkisstjórn sem er samstiga um að koma hlutunum á hreyfingu og við erum að gera það með innviðauppbyggingu út um allt land. Hvað erum við að gera í vegamálum, í samgöngumálum? Við erum loksins að byrja að bora göng, við erum að spýta í vegakerfið, í viðhald vega um allt land, fjórir milljarðar strax á fyrsta árinu, sjö milljarðar svo og þetta mun halda áfram að aukast og fólk, sérstaklega í hinum dreifðu byggðum, mun sannarlega finna fyrir þessum fjárfestingum. Við erum að gera það sama í orkumálum, þar erum við að koma hlutunum á hreyfingu með einföldun regluverks og með því að nálgast rammaáætlun með öðrum hætti heldur en áður hefur verið gert. Og svo erum við auðvitað að gera þetta í fjarskiptamálum.“
