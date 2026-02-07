fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið

Laugardaginn 7. febrúar 2026 06:00

Í leikbókmenntum samtímans má finna mörg leikrit sem fjalla um framandi mann sem kemur í óvænta heimsókn til venjulegs fólks. Hann setur allt á annan endann og afhjúpar ótal fjölskylduleyndarmál. Glöggur áhorfandi áttar sig fljótlega á því að gesturinn er skrattinn sjálfur sem leiðir viðkomandi fjölskyldu í glötun.

Fjölmiðlar í raunheimi hafa leikið á reiðiskjálfi síðustu árin vegna slíkrar gestakomu. Jeffrey nokkur Epstein kom inn í samkvæmislíf ríka og fína fólksins í lok liðinnar aldar. Maðurinn var forríkur, afskaplega töfrandi og fullkomlega siðblindur. Fína fólkið á Vesturlöndum heillaðist af þessum manni og féll á hné og tilbað hann. Hann freistaði með harðbönnuðum og skemmtilegum viðburðum sem sem kitluðu blygðunarkenndina. Eftir dramatískt sjálfsvíg hvarf hann af vettvangi en vinir hans og aðdáendur eru vinsælt umtalsefni fjölmiðla.

Konungsfjölskyldur vesturlanda voru engin undantekning. Samkvæmt gömlum kennisetningum sækja kóngar vald sitt til Guðs. Orð þeirra eru lög. Aðalvandamál konungsfjölskyldna Evrópu í samtímanum er að þeim leiðist. Lífið er tilbreytingarlaust í öllum sínum allsnægtum og innihaldslausa hégóma og blaðri. Harry prins flúði til Bandaríkjanna vegna hreinna leiðinda. Hjónaband Hinriks prins og Margrétar Danadrottningar var svo leiðinlegt að hann neitaði að láta grafa sig nálægt henni. Skemmtilegustu uppákomur við sænsku hirðina eru mismæli og orðaleppar Karls Gústafs konungs.

Engan þarf að undra að konungsfjölskyldur féllu marflatar fyrir persónutöfrum Epsteins. Andrés Bretaprins tók þátt í forboðnum kynlífsathöfnum til að setja krydd í einhæfa tilveru sína. Norska krónprinsessan Mette Marit umgekkst Epstein og daðraði við hann á opinskáan hátt. Konan var í óhamingjusömu hjónabandi. Sonur hennar vandræðaunglingur og ofbeldismaður. Epstein var kærkomin tilbreyting í fábreytileika og formfestu hirðlífsins með sínu ögrandi líferni. Norðmenn eru steini lostnir. Krónprinsessan var þá bara mannleg eftir allt saman og lét fallerast af andskotanum. Þetta er áfellisdómur yfir þá sjálfa. Kóngafólkinu leiðist svo mikið að það er tilbúið að selja sál sína skrattanum fyrir smáspennu.

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
