fbpx
Föstudagur 14.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Nína Richter skrifar: Engin dulnefni hér, takk

Eyjan
Föstudaginn 14. nóvember 2025 06:00

Talsverð hefð er fyrir dulnefnum í íslenskri bókmenntasögu.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hvaða lagalegu eða málefnalegu skilyrði þarf að uppfylla til að hafna beiðni höfundar um dulnefni í sjónvarpsverki? Á hvaða heimild byggir það að starfandi handritshöfundi sé sagt að dulnefni „myndi vekja upp fleiri spurningar en svör?“

Á dögunum ritaði leikkonan og handritshöfundurinn Dóra Jóhannsdóttir opinbera færslu um að nafn sitt hafi vantað í kreditlista þáttanna Húsó þegar þeir voru sýndir á RÚV. Dóra hlaut Íslensku sjónvarpsverðlaunin fyrir besta handrit sem einn höfunda þáttaraðarinnar sem byggja á reynslu Dóru af bata frá fíknisjúkdómi. Framleiðendur höfðu synjað beiðni Dóru um að fá höfundarnafn sitt ritað við þættina undir dulnefni á þeim forsendum að slíkt tíðkaðist ekki og myndi vekja upp fleiri spurningar en svör. RÚV var upplýst síðar og sýndi þættina án nokkurra breytinga. Dóra reifar málið ítarlega á vefsíðu sinni, hér.

Slík fullyrðing framleiðanda er ekki rökstuðningur og erfitt er að sjá hvernig meðferðin stenst höfundarlög nr. 73/1972. Þetta líkist því að vera skoðun, klædd upp sem regla sem hefur ekki lagastoð. Viðbrögð við þessum ágreiningi innan veggja RÚV stenst tæplega grunnreglur málefnalegrar málsmeðferðar sem er sjálfsögð og eðlileg krafa þegar höfundarréttur á í hlut.

Að halda því fram að dulnefni „tíðkist ekki“ á Íslandi er sérkennileg staðhæfing, sérstaklega í landi þar sem bókmennta- og kvikmyndasaga stendur og fellur á dulnefnum og mystík. Okkar elstu og frægustu sögur eru ágætis dæmi um það. Þessi málsmeðferð samræmist illa 4. gr. fyrrnefndra höfundalaga eða markmiði laganna. Hún stenst ekki þá einföldu kröfu að ákvarðanir sem snerta réttindi höfunda séu teknar af virðingu og innan ramma laganna. Þegar stofnanir starfa innan ramma laga nr. 23/2013 ber að gæta þess sem kemur fram í 1. gr., um rækt við menningu, sögu þjóðarinnar og menningararfleifð. Þjóðin sjálf samanstendur af fólki úr öllum setlögum samfélagsins með allskonar reynslu.

Þegar höfundar velja að segja erfiðar sögur úr kimum samfélagsins sem sæta fordómum, skömm eða útskúfun, þá getur dulnefni verið eina raunverulega leiðin til að opna samtalið. Þetta er hvorki athyglissýki né sérviska. Þetta er sálrænt, félagslegt og faglegt öryggisnet í litlu samfélagi.

Þegar höfundur ákveður að gefa af sér og segja viðkvæma sögu, er viðkomandi ekki aðeins að berskjalda sig fyrir gagnrýni heldur er verið að leggja undir félagslega stöðu og afleiðingar sem kunna að vera faglegar og sálrænar. Hér þekkja allir alla. Hér vita menn hvar þú býrð, hverra manna þú ert og hvaða saga er í raun og veru um þig og þitt fólk. Dulnefnið er skjöldur og leið til að segja sannleikann. Þau mótrök kunna að vakna að slíkt skapi óvissu. Slíkri óvissu er hægt að eyða með stöðluðum ferlum og skráningu. Svo einfalt er það.

Það er kaldhæðnislegt að í íslenskri kvikmynda- og bókmennasögu hafa ótal verk verið skrifuð gegn vilja sögupersóna eða aðstandenda þeirra, dómaframkvæmd endurspeglar það. Orðræðan hefur endurspeglað viðhorf um rétt listamannsins til að segja söguna. Hugrekkinu er hampað. En þegar höfundur sem vinnur út frá eigin reynslu biður um tímabundið skjól, hverjar sem ástæðurnar kunna að vera, er fullyrt að það sé óþarfi, óvenjulegt eða veki upp „spurningar.“

Ef við viljum fjölbreyttari, lýðræðislegri og þolendavænni menningarflóru, þar sem sögur úr öllum kimum samfélagsins fá að heyrast, þá verðum við að tryggja raunverulegt öryggi þeirra sem segja sögurnar. Dulnefni er verkfæri til þess að tryggja það og á að vera sjálfsagður réttur sé þess óskað. Húsó er einmitt þannig saga. Dóra Jóhannsdóttir hefur fyrir löngu síðan sannað sig sem einn færasti handritshöfundur landsins. Hún hefur í ofanálag dýrmæta reynslu og hefur einstaka færni til að miðla henni.

Íslensk höfundalög eru frá árinu 1972. Ég tek undir með sístækkandi hópi fólks sem kallar eftir breyttri og bættri löggjöf á þessu sviði. Það er vandasamt verk en bráðnauðsynlegt. Bæði hafa kerfin breyst, númiðlarnir og gervigreindin hafa kollvarpað öllum lögmálum innan geirans og þá hafa einnig viðmiðin og viðhorfin í samfélaginu líka þróast í átt að lýðræðislegri vitund um mikilvægi þess að segja fjölbreyttar sögur. Sæmdarréttur á ekki að vera valkvætt skraut.

Valdið til að setja lagaramma utan um hvaða sögur fá hljómgrunn, hvernig þær eru sagðar og hver fær að skrifa undir, á að vera í höndum löggjafans en ekki í höndum framleiðenda og ekki í höndum stofnana. Hér þarf að taka til.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 14 klukkutímum
Nína Richter skrifar: Engin dulnefni hér, takk
EyjanFastir pennar
Í gær
Svarthöfði skrifar: Uppblásinn hoppukastali Sjálfstæðismanna til sölu – nafnið öfugmæli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Hvar á Ísland heima?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sleikipinnapólitík
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Björn Jón skrifar: Rísum upp úr lágkúrunni
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Okkur fækkar og okkur fjölgar
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Hjólað í snjókomu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Þegar kærastar urðu asnalegir

Pennar

Nína Richter skrifar: Engin dulnefni hér, takk
Svarthöfði skrifar: Uppblásinn hoppukastali Sjálfstæðismanna til sölu – nafnið öfugmæli
Þorsteinn Pálsson skrifar: Hvar á Ísland heima?
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sleikipinnapólitík

Mest lesið

Þetta er það sem Ronaldo sagði við Heimi í reiðiskasti í kvöld
Ronaldo reiður Heimi Hallgrímssyni í kvöld : Fékk rautt spjald fyrir að slá til manns – Labbaði svo að Heimi og skammaði hann
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Dagný send í leyfi frá störfum sem skólastjóri – Ráðin fyrir aðeins ári á umdeildan hátt
Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“

Nýlegt

Karen lifði við ágæt lífsgæði en kemst nú varla fram úr rúminu – „Læknirinn yppti leiður öxlum og sagði að því miður gæti hann ekkert gert“
Sláandi skýrsla skekur Bretland – Fyrrum fangavörður talinn vera einn versti níðingur í sögu landsins
Missti 77 kíló án Ozempic – Fann síðan eitthvað í handarkrikanum
Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Yfirgaf United í fússi og fékk harkalegar móttökur frá mörgum í gær
Íslenskir öryrkjar erlendis verulega ósáttir við jólabónusarfrumvarp Ingu – „Virkilega ósanngjarnt og sárt“
Opinberar hvað hann sagði við Albert í morgun – Áhugavert í ljósi þess sem svo gerðist
Sjáðu hjartnæmt myndband KSÍ til heiðurs Jóa Berg – Stjarna Manchester United búinn að deila því
Jóhann Berg einlægur eftir magnaðan áfanga – „Mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu, ég er ótrúlega stoltur“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: Þáttaröðin „Evrópa brennur“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Ofurskattar íhaldsaflanna

Sigmundur Ernir skrifar: Ofurskattar íhaldsaflanna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Þessir fokking baráttudagar kvenna
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýjar ógnir og nýtt RÚV

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nýjar ógnir og nýtt RÚV
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Svarthöfði skrifar: Mogginn vill leiðrétta mannréttindabrot en bara „hóflega“

Svarthöfði skrifar: Mogginn vill leiðrétta mannréttindabrot en bara „hóflega“
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Sorg þeirra er okkar sorg
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Björn Jón skrifar: Hver er merkasti forsætisráðherra aldarinnar?

Björn Jón skrifar: Hver er merkasti forsætisráðherra aldarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Kvennafrídagurinn breytti öllu
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Kerfislega mikilvægt fyrirtæki í vanda
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín

Óttar Guðmundsson skrifar: Gæsalifur og hvítvín
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Svarthöfði skrifar: Glæsilegur dagur íslenskra kvenna – baráttunni fyrir frelsi og réttlæti lýkur aldrei

Svarthöfði skrifar: Glæsilegur dagur íslenskra kvenna – baráttunni fyrir frelsi og réttlæti lýkur aldrei
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Laxness á náttborðinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Nína Richter skrifar: Þegar Hailey Bieber seldi mér sjálfa mig
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Þrjár leiðir til að gæta íslenskra hagsmuna

Þorsteinn Pálsson skrifar: Þrjár leiðir til að gæta íslenskra hagsmuna
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Thomas Möller skrifar: Mælum rétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Sic transit gloria mundi
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Flokkurinn sem er á móti frjálsri fjölmiðlun
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Kormákseðli þjóðskáldsins

Óttar Guðmundsson skrifar: Kormákseðli þjóðskáldsins
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Svarthöfði skrifar: Hildur mætir ólesin í munnlegt próf

Svarthöfði skrifar: Hildur mætir ólesin í munnlegt próf
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Nína Richter skrifar: Þegar Zoom drap Sókrates
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið

Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Hið íslenska hundaflaut
EyjanFastir pennar
13.10.2025
Svarthöfði skrifar: Keppni hafin í lýðskrumi án atrennu – Miðflokkurinn tekur forystuna
EyjanFastir pennar
12.10.2025

Svarthöfði skrifar: Milljarðafyrirtækin barma sér vegna fjölmiðlastyrks sem ætti ekki að skipta þau neinu máli

Svarthöfði skrifar: Milljarðafyrirtækin barma sér vegna fjölmiðlastyrks sem ætti ekki að skipta þau neinu máli
EyjanFastir pennar
12.10.2025

Björn Jón skrifar: Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja

Björn Jón skrifar: Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja
EyjanFastir pennar
11.10.2025
Sigmundur Ernir skrifar: Bandaríki Norður Kóreu
EyjanFastir pennar
11.10.2025
Óttar Guðmundsson skrifar: Næturgestur í Alþingishúsinu