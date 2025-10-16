fbpx
Fimmtudagur 16.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið

Eyjan
Fimmtudaginn 16. október 2025 06:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Við svona kannski höfum ákveðið að búa með krónunni og því umhverfi sem er á Íslandi.“

Þetta er tilvitnun í ummæli Róberts Wessmans forstjóra Alvotech í pallborði á ársfund SA á dögunum.

Áður hafði formaður SA gagnrýnt stjórnvöld fyrir skilningsleysi á rekstri fyrirtækja og sagt stefnu núverandi ríkisstjórnar skaðlega fyrir íslenskt atvinnulíf.

Í ljósi stóryrða leiðtoga atvinnulífsins er ástæða til að velta fyrir sér spurningunni: Lýsir „svona kannski“ ákvörðun Alvotech að lifa með krónunni næmari skilningi á rekstrarumhverfi venjulegra íslenskra fyrirtækja en finna má hjá þeim sem sitja í stjórnarráðinu?

Samviskuveiki

Orðin „svona kannski“ gætu lýst því að forstjórinn væri ekki alveg viss í sinni sök. En þau kunna líka að vera merki um smá samviskuveiki.

Veruleikinn er nefnilega sá að fyrirtækið sem „svona kannski“ hefur ákveðið að búa með krónunni er rekið í bandarískum dollurum!!!

Tekjurnar eru í erlendum gjaldmiðlum. Það tekur lán í allt öðru vaxtaumhverfi en þekkist á Íslandi. Kostnaðurinn er greiddur í ýmsum gjaldmiðlum, þar á meðal í íslenskum krónum.

Reikningar þess eru gerðir upp í bandarískum dollurum. Stjórnendur þess geta metið efnahagslegan árangur af starfseminni í samkeppnishæfum og viðmiðunarhæfum gjaldmiðli. Það er eitt af þremur meginhlutverkum gjaldmiðla, sem krónan uppfyllir ekki.

Forstjórinn kaus svo á fundinum að tilgreina í bandarískum dollurum upphæðina, sem fyrirtækið greiðir í skatta til ríkissjóðs. Þá var eins og ákvörðunin um að lifa með krónunni væri orðin nokkuð mikið: „Svona kannski.“

Hlutahagsmunir

Útflutningsfyrirtæki geta tekið lán utan krónuhagkerfisins. Raunvaxtamismunurinn milli krónuhagkerfisins og helstu gjaldmiðla er um það bil þrefaldur.

Þau fyrirtæki sem njóta þessarar aðstöðu velta um 40% af þjóðarframleiðslunni. Samkeppnisstaða þeirra á þessu mikilvæga sviði er því nokkuð góð.

Öll hin fyrirtækin, flest lítil og meðalstór, sem keppa á innlendum markaði starfa sem sagt í vaxtaumhverfi þar sem raunvextir eru þrefalt hærri.

Hvergi í vestrænum markaðsríkjum þekkist viðlíka aðstöðumunur. Þetta veit forstjóri Alvotech. Hann kaus hins vegar að nefna ekki þennan helsta samkeppnisvanda fyrirtækja á innlendum markaði á nafn.

Ráðgátan er: Hvers vegna ræða talsmenn SA ekki samkeppnisvanda þessa hluta atvinnulífsins? Er það skilningsskortur eða pólitík?

Heildarhagsmunir

Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra sat í pallborðinu á ársfundinum.

Aðspurður sagði hann að „heimsmeistarinn“ í útflutningi þyrfti stöðugan gjaldmiðil. Hann hnýtti því við að sjálfsagt væri hægt að ná stöðugleika með núverandi fyrirkomulagi, en það yrði dýrt.

Þetta er kjarni málsins. Krónan verður alltaf þrefalt dýrari.

Forstjóri Alvotech gerði lítið úr því. Hann sagðist hafa fullt af tólum til að verjast gengisáhættu.

Hann sýndi því engan skilning frekar en formaður SA að litlu og meðalstóru fyrirtækin á innlenda markaðnum geta hvorki keypt gengistryggingar né tryggingar gegn þrefalt hærri vöxtum. Aðildarfyrirtæki SA selja þó ekki nýja bíla nema í erlendri mynt.

Fjármálaráðuneytið og hús atvinnulífsins

Myndin er býsna skýr:

Í fjármálaráðuneytinu er verið að hugsa um heildarhagsmuni atvinnulífsins.

Í Húsi atvinnulífsins er boðskapurinn: Sumir eiga að hafa samkeppnishæfan gjaldmiðil, en bara alls ekki allir.

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að leyfa þjóðinni að taka ákvörðun um hvort tryggja eigi öllum samkeppnishæfan gjaldmiðil, bæði launafólki og fyrirtækjum.

Forstjóri Alvotech og formaður SA standa á hinn bóginn með stjórnarandstöðuflokkunum þremur í baráttu þeirra gegn því að þjóðin fái þetta vald.

Hvar liggur skilningurinn?

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Í gær
Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Hið íslenska hundaflaut
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Svarthöfði skrifar: Keppni hafin í lýðskrumi án atrennu – Miðflokkurinn tekur forystuna
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Svarthöfði skrifar: Milljarðafyrirtækin barma sér vegna fjölmiðlastyrks sem ætti ekki að skipta þau neinu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Björn Jón skrifar: Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Bandaríki Norður Kóreu
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Næturgestur í Alþingishúsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Svarthöfði skrifar: Þeir sem flæmdu Laxness úr skólunum

Pennar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Við svona kannski höfum ákveðið
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Hið íslenska hundaflaut
Svarthöfði skrifar: Keppni hafin í lýðskrumi án atrennu – Miðflokkurinn tekur forystuna
Svarthöfði skrifar: Milljarðafyrirtækin barma sér vegna fjölmiðlastyrks sem ætti ekki að skipta þau neinu máli

Mest lesið

Upplifun Viðars að skyndilega hafi verið ákveðið að sniðganga hann – „Þetta hefur verið ósköp leiðinlegt“
Greindist loks með HIV eftir 23 heimsóknir á heilbrigðisstofnanir – Bundinn við hjólastól en fær engar bætur
Fjölskyldudrama í Landsrétti – Greip í taumana þegar aldraður faðir hans kynntist nýrri vinkonu og há upphæð hvarf af bankareikningi hans
Myndband: Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka
Fann gróft klám í tölvunni og ásakaði son sinn – „En svo áttaði ég mig á sannleikanum“

Nýlegt

Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Flosi afar svartsýnn eftir komu á Landspítalann – „Þá tók ég stjórnina“
Ronaldo bætti enn eitt metið í gær – Fertugur og heldur áfram að skora fyrir Portúgal
Schmeichel hjólar í Manchester United – „Allt of margir sem sjá um að taka ákvarðanir“
„Á meðan kerfið sér „hættu” þá sé ég bara manneskju sem er að reyna að lifa einn dag í einu“
Sennilega refsað fyrir uppákomu í leik við Ísrael
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Hvað ef ESB væri ekki til?

Thomas Möller skrifar: Hvað ef ESB væri ekki til?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Tilvistarkreppa Sjálfstæðismanna – hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér

Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?

Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Snjallsíminn og frelsi barnanna okkar
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?

Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir

Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?

Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki

Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál

Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?

Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús
EyjanFastir pennar
14.09.2025

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans
EyjanFastir pennar
13.09.2025

Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum

Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum
EyjanFastir pennar
13.09.2025
Óttar Guðmundsson skrifar: Blús á brautarpalli
EyjanFastir pennar
12.09.2025
Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin