fbpx
Mánudagur 29.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?

Svarthöfði
Mánudaginn 29. september 2025 17:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það hefur ekki farið fram hjá Svarthöfða frekar en öðrum landsmönnum að í síðustu viku opnaði Morgunblaðið nýjan menningarvef með pompi og pragt. Svo hélt blaðið sérstaklega upp á þennan nýja menningarvef í laugardagsblaðinu með því að birta upptalningu frá „Samtökum skattgreiðenda“ (SS) á tíu rithöfundum sem hafa fengið ritlaun á undanförnum 25 árum. Ritlaunin eru framreiknuð til dagsins í dag og brotin niður á bók sem beinn kostnaður. Þar er ekki látið staðar numið heldur eru lesendur blaðsins upplýstir um það hvað fyrrnefnd „samtök“ telja hverja blaðsíðu hafa kostað skattgreiðendur.

Hinar skrifandi stéttir hafa vitaskuld fagnað ógurlega þessu framtaki „samtakanna“ og Morgunblaðsins, og þá sérstaklega blaðamanninum sem setur nafn sitt við fréttina, Stefáni Einari Stefánssyni, fyrir þetta frábæra framtak. Ekki var seinna vænna að finna almennilega mælistiku á afköst rithöfunda. Kannski er þessi mæling þó fullgróf – var ekki hægt að brjóta þetta niður á orð eða jafnvel stafabil?

Eilítið hefur það skyggt á gleði fólks með framtakið að svo virðist sem blaðamaður Morgunblaðsins hafi gerst sekur um kranablaðamennsku vegna þess að í ljós hefur komið að SS samantektin var hreint ekki mjög ítarleg heldur vantaði fjölda bóka (og þar með blaðsíðna) hjá allavega nokkrum höfundum á listanum. Hafa spunnist af þessu litríkar umræður á samfélagmiðlum og jafnvel í útvarpi.

SS virðast vera hópur fólks sem hefur ákveðið að skipa sig sérstakamálsvara skattgreiðenda í landinu. Ekki kannast Svarthöfði við að hafa veitt þessu fólki umboð til að tala í sínu nafni og hefur hann þó verið skattgreiðandi í áratugi. Ætli skattakóngar landsins, á borð við Þorstein Má Baldvinsson, Sigurð Gísla og Jón Pálmasyni, viti yfirleitt af þessum samtökum?

Svarthöfði sér að maður að nafni Skafti Harðarson kallar sig formann SS og hefur þar í stjórn tvo meðstjórnendur. Skafti er þekktur hægrimaður, sem eitt sinn var Inspector Scholae í Menntaskólanum í Reykjavík. Í öðrum skólum er þetta að vera formaður skólafélagsins. Ýmsir mætir menn hafa gegnt þessu formannsembætti í gegnum tíðina. Má þar nefna Hannes Hafstein, fyrsta íslenska ráðherrann, Geir Hallgrímsson, síðar forsætisráðherra, Davíð Oddsson og Geir H. Haarde, sem báðir urðu síðar forsætisráðherra. Úr öðrum flokkum má nefna Ásgeir Ásgeirsson, síðar forseta Íslands, Einar Olgeirsson, leiðtoga íslenskra kommúnista, Steingrím Hermannsson, síðar forsætisráðherra, og Dag B. Eggertsson, alþingismann og fyrrverandi borgarstjóra.

Embætti Inspectors hefur nefnilega löngum verið ákveðinn stökkpallur til metorða og áhrifa í pólitík hér á landi. Svarthöfði sér fyrir sér hvar Skafti Harðarson hefur setið við símann og beðið eftir símtalinu sem aldrei kom. Inspectorinn reyndist enginn stökkpallur fyrir Skafta. Hann reyndi svo sjálfur fyrir sér, orðinn fúll út í Sjálfstæðisflokkinn, og bauð fram últrahægrilista á Seltjarnarnesi í sveitarstjórnarkosningum fyrir nokkrum árum en komst ekki inn. Það eina sem eftir stendur hjá honum er að hann útnefndi sig formann SS og kemst stundum í fjölmiðla út á það. Kannski betra en ekkert en alls ekki það sem stefnt var að.

Það er athyglisvert að hvorki Skafti né Stefán Einar láta sig það neinu varða að Morgunblaðið er aldeilis á ríkisspenanum og fullkomin óþarfi að benda á rithöfunda í þeim efnum. Morgunblaðið fékk á síðasta ári vel á annað hundrað milljónir í fjölmiðlastyrk og ekki má gleyma því að fyrir nokkrum árum afskrifaði ríkisbanki í tvígang stórar skuldir Morgunblaðsins sem framreiknaðar til dagsins í dag eru milli 10 og 11 milljarðar. Morgunblaðið er því réttnefndur ríkismiðill.

En þó að framinn hafi hafnað Skafta Harðarsyni er Svarthöfði nokkuð hugsi yfir því að Stefán Einar Stefánsson blaðamaður skuli taka að sér að birta svo gallaða frétt sem raun ber vitni og fylgja henni svo eftir með yfirgangi og skömmum á opinberum vettvangi. Raunar er það nokkuð sem Stefán hefur tamið sér í seinni tíð.

Svarthöfði veltir því alvarlega fyrir sér hvað í ósköpunum kom fyrir piltinn prúða sem ávallt kom vel fyrir og var kurteis (enda siðfræðingur og trúaður að auki). Hann var kosinn formaður Verslunarmannafélags Reykjavíkur og þó að honum væri reyndar hafnað eftir eitt kjörtímabil verður að segjast eins og er að yfir honum var nokkuð sem mætti kalla fágaðan klassa. Hvað kom eiginlega fyrir? Hvað breyttist þannig að nú höfum við þann Stefán Einar sem við höfum í dag. Það er hreinlega eins og umskiptingur sé á ferð.

Svarthöfði veltir því líka fyrir sér hvort eitthvað hafi komið fyrir eigendur Morgunblaðsins sem hýsa skrif Stefáns og aðra opinbera framkomu hans, kannski að samfélagsmiðlum frátöldum. Hvað gerðist sem varð til þess að eigendum Morgunblaðsins finnst í góðu lagi að hinn fyrrum prúði blaðamaður fer nú um og rýrir orðspor blaðsins og allra sem þar starfa.

Svarthöfði hefur af þessu áhyggjur og það er spurning hvort ekki sé kominn tími á inngrip uppi í Hádegismóum. Inngrip er vel þekkt aðferð til að beina fólki sem lendir á refilstigum inn á rétta braut á nýjan leik. Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið? Kannski rithöfundar gætu tekið þetta að sér?

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Í gær
Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn

Pennar

Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?
Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið

Mest lesið

Sauð upp úr á Bylgjunni þegar Stefán Einar og Margrét tókust á – „Þú ert ekki að stjórna þessum þætti, Stefán Einar“
Fjárfestir náði að selja hlutabréf í Play á sama tíma og tilkynnt var um endalokin
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Kom í ljós hvers vegna tugir milljóna fóru í Gylfa Þór
Stefán Einar kallar Hallgrím Helgason hrotta og segir samvisku Bubba vera beygða og beyglaða

Nýlegt

Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Fjórir lífeyrissjóðir tapa 3 milljörðum króna á falli Play – „Stjórnir sjóðanna, þurfa þær ekkert að svara fyrir svona glórulausar fjárfestingar?“
Íþróttavikan: Þjálfarastöður losna hér og þar – Víkingur getur klárað titilinn í kvöld
Leikmenn United steinhissa á stöðunni
Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Hryllingur á Ryder Cup – Trumpistar góluðu viðbjóðsleg orð og ógnuðu fjölskyldum evrópskra kylfinga
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?

Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum

Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Blús á brautarpalli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin

Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína

Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Algengir stjórnunarhættir
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk

Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Utanríkispólitík stjórnarandstöðunnar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Manneskjur – ekki hugmyndafræði
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Rétturinn til fundafriðar

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Rétturinn til fundafriðar
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Björn Jón skrifar: Kvendjöflar og breyskar hetjur

Björn Jón skrifar: Kvendjöflar og breyskar hetjur
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Ekki vera það sem þú ert
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Ágúst Borgþór skrifar: Að anda ofan í hálsmál sakborninga

Ágúst Borgþór skrifar: Að anda ofan í hálsmál sakborninga
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Velkominn herra skattstjóri!
EyjanFastir pennar
29.08.2025
Nína Richter skrifar: Frelsi til að vera tussa
EyjanFastir pennar
28.08.2025

Svarthöfði skrifar: Sjálfstæðisflokkurinn á aðeins einn kost í stöðunni

Svarthöfði skrifar: Sjálfstæðisflokkurinn á aðeins einn kost í stöðunni
EyjanFastir pennar
28.08.2025

Þorsteinn Pálsson skrifar: Sleggjudómar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Sleggjudómar
EyjanFastir pennar
27.08.2025
Thomas Möller skrifar: Er Ísland fimm stjörnu land?
EyjanFastir pennar
24.08.2025
Björn Jón skrifar: Sukkið vestur á Melum