Trúir ekki öðru en að þetta gjörbreytist í Vesturbænum

Sigurbjörn Hreiðarsson og Jóhann Már Helgason voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni. Þar var rýnt í Bestu deild karla, sem hefst eftir um sex vikur.
Það eru margir spenntir fyrir því að sjá hvað KR gerir í ár eftir að hafa verið í miklum vandræðum í fyrra og bjargað sér frá falli í lokaumferðinni.
„Ég sagði í fyrra að ef þeir myndu redda sér yrði þetta gott á næsta ári. Þeir gerðu það og ég held það verði gríðarlegur lærdómur,“ sagði Sigurbjörn.
„Þeir styrkjast gríðarlega á að fá Arnór (Ingva) inn og ég held að varnarleikurinn verði líka betri, ég trúi ekki öðru en að það hafi verið farið vel yfir það.“
Jóhann telur ljóst að gengi KR muni batna en hann er þó ekki endilega á því að frábært tímabil sé í vændum í Vesturbæ.
„Ég held þeir verði ekki í sama veseni og þeir voru í. En þeir eru að einhverju leyti að spila fótbolta sem gæði leikmanna ráða ekki við, þessi svakalega háa lína, þetta háa tempó.“
