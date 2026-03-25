Strákarnir okkar léttir, ljúfir og kátir í kuldanum – Sjáðu frá æfingu liðsins

Íslenska karlalandsliðið er komið saman til æfinga í Kanada, þar sem liðið mætir heimamönnum og Haítí í vináttulandsleikjum á næstu dögum.
Bæði lið eru að undirbúa sig fyrir HM í sumar, en Kanada spilar á heimavelli. Ísland komst því miður ekki á mótið.
KSÍ hefur birt myndir og myndbönd frá æfingu liðsins í Kanada og virðist vera létt yfir mannskapnum, þó menn séu heldur kuldalegir.
Ísland mætir Kanada á laugardag og leikurinn við Haítí fer svo fram á þriðjudag, báðir í Toronto.
Meðfylgjandi eru myndir og myndbönd sem birtust á samfélagsmiðlum sambandsins.