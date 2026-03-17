Þórður telur stöðuna í Kópavogi mjög slæma – „Myndi mæla með að vera alls,alls ekki að kaupa“

Þórður Einarsson, yfirþjálfari hjá Þrótti telur stöðu Breiðabliks ekki góða og segir það kvíðavaldandi að skoða ársreikning félagsins.
Þórður skellti fram skoðunum sínum um ársreikning Breiðabliks á X-inu fyrir helgi. „Það er áhugavert að skoða ársreikninga fótboltafélaga, sá áhugaverðasti er reikningur Breiðablix! Ég ómenntaður endurskoðandinn, myndi mæla með að vera alls,alls ekki að kaupa leikmenn inn & þá allra síst eldri leikmenn! Ársreikningur Breiðabliks er alvöru kvíðavaldandi stöff!,“ skrifaði Þórður í færslu á X-ið.
Sjáðu meira:
Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
Rekstur knattspyrnudeildar Breiðablik var umfangsmikill á árinu 2025 en velta ársins nam 1349 milljónum. Hagnaður ársins var rúmlega 167 milljónir samanborið við tæplega 104 milljóna króna tap árið áður.
Flosi Eiríksson, formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks tók ekki í sama streng. „Hvað er svona kvíðavaldandi?,“ sagði Flosi.
Þórður var fljótur til svars og útskýrði mál sitt. „Eigum við að byrja á tekjur af mótum sem voru 920m vs 269m árið á undan & á næsta ári lítur út fyrir að það verði hrun í þessum tekjum? Eigum við að taka leikmannasölur sem að bæði nafnverði og sannlega raunverði langt undir fyrri árum sem er afleiðing af fremur gömlu liði,“ segir Þórður.
„Eigum við að líta á kostnað við þjálfun, leikmenn & yfirstjórn sem hækkaði um rúmar 200m milli ára? Eigum við að bera þetta saman við afgang Víkinga þegar þeir léku síðast í Sambandsdeildinni? 167m vs 416m gríðarlegur munur sér í lagi uppreiknað!,“ segir Þórður.
Hann telur stöðuna í Kópavogi grafalvarlega. „Svo væri gaman að rýna í sundurliðun á viðskiptaskuldum sem fóru úr 86m yfir í 170m á árinu sem er að líða Það er líka erfitt að átta sig á hvað felst í 130m kr viðskiptakröfum vs 51m frá árinu á undan, & óvíst hve hátt hlutfall innheimtist ef tekið er mið af hækkun á þessum lið.“
„Svo er það handbært fé: Breiðablik í evrópu en ekki meistarar = handbært fé úr 300m niður í 183 Breiðablik í Sambandsdeild= handbært fé úr 183m í 300m að nýju. Breiðablik á næsta ári, hvorki í evrópu né sambandsdeild karla megin,“ segir Þórður um stöðu mála í Kópavogi.
Það er áhugavert að skoða ársreikninga fótboltafélaga, sá áhugaverðasti er reikningur Breiðablix!
Ég ómenntaður endurskoðandinn, myndi mæla með að vera alls,alls ekki að kaupa leikmenn inn & þá allra síst eldri leikmenn!
Ársreikningur Breiðabliks er alvöru kvíðavaldandi stöff!
— Þórður Einarsson (@doddi_111) March 13, 2026