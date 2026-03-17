Þriðjudagur 17.mars 2026

Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina – Arsenal rúllar yfir deildina en West Ham fellur á markatölu

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

Þórður telur stöðuna í Kópavogi mjög slæma – „Myndi mæla með að vera alls,alls ekki að kaupa"

Þriðjudaginn 17. mars 2026 09:30

Þórður Einarsson, yfirþjálfari hjá Þrótti telur stöðu Breiðabliks ekki góða og segir það kvíðavaldandi að skoða ársreikning félagsins.

Þórður skellti fram skoðunum sínum um ársreikning Breiðabliks á X-inu fyrir helgi. „Það er áhugavert að skoða ársreikninga fótboltafélaga, sá áhugaverðasti er reikningur Breiðablix! Ég ómenntaður endurskoðandinn, myndi mæla með að vera alls,alls ekki að kaupa leikmenn inn & þá allra síst eldri leikmenn! Ársreikningur Breiðabliks er alvöru kvíðavaldandi stöff!,“ skrifaði Þórður í færslu á X-ið.

Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir

Rekstur knattspyrnudeildar Breiðablik var umfangsmikill á árinu 2025 en velta ársins nam 1349 milljónum. Hagnaður ársins var rúmlega 167 milljónir samanborið við tæplega 104 milljóna króna tap árið áður.

Flosi Eiríksson, formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks tók ekki í sama streng. „Hvað er svona kvíðavaldandi?,“ sagði Flosi.

Þórður var fljótur til svars og útskýrði mál sitt. „Eigum við að byrja á tekjur af mótum sem voru 920m vs 269m árið á undan & á næsta ári lítur út fyrir að það verði hrun í þessum tekjum? Eigum við að taka leikmannasölur sem að bæði nafnverði og sannlega raunverði langt undir fyrri árum sem er afleiðing af fremur gömlu liði,“ segir Þórður.

„Eigum við að líta á kostnað við þjálfun, leikmenn & yfirstjórn sem hækkaði um rúmar 200m milli ára? Eigum við að bera þetta saman við afgang Víkinga þegar þeir léku síðast í Sambandsdeildinni? 167m vs 416m gríðarlegur munur sér í lagi uppreiknað!,“ segir Þórður.

Hann telur stöðuna í Kópavogi grafalvarlega. „Svo væri gaman að rýna í sundurliðun á viðskiptaskuldum sem fóru úr 86m yfir í 170m á árinu sem er að líða Það er líka erfitt að átta sig á hvað felst í 130m kr viðskiptakröfum vs 51m frá árinu á undan, & óvíst hve hátt hlutfall innheimtist ef tekið er mið af hækkun á þessum lið.“

„Svo er það handbært fé: Breiðablik í evrópu en ekki meistarar = handbært fé úr 300m niður í 183 Breiðablik í Sambandsdeild= handbært fé úr 183m í 300m að nýju. Breiðablik á næsta ári, hvorki í evrópu né sambandsdeild karla megin,“ segir Þórður um stöðu mála í Kópavogi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

433Sport
Fyrir 39 mínútum
Þórður telur stöðuna í Kópavogi mjög slæma – „Myndi mæla með að vera alls,alls ekki að kaupa“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina – Arsenal rúllar yfir deildina en West Ham fellur á markatölu
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ræðir fíkn sem fáir eru að tala um – Eyðilagði draum hans sem ungur maður
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
City horfir til Tottenham – Búast við afslætti ef Spurs fellur
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Stórliðin bíða í röðum og vilja fá bakvörð Newcastle í sumar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Segir United að gleyma þessum kosti eftir helgina
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Fyrrum leikmaður Liverpool botnar ekkert í þessum ákvörðunum Slot í gær
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Úlfarnir halda áfram að bíta frá sér

Mest lesið

Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Þess vegna var forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru um kynferðislega áreitni
Klókur Íslendingur vann tæpar 18 milljónir – „Ég var svo stressaður að ég bauð konu minni út að borða“
Telur árásina á Íran vera verstu ákvörðun Trumps
Íris tannlæknir varar við algengu vandamáli – Svona geturðu komið í veg fyrir það

Nýlegt

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Óskarinn: Myndirnar sem hefðu átt að vinna en unnu ekki
Fyrrum leikmaður Liverpool botnar ekkert í þessum ákvörðunum Slot í gær
Úlfarnir halda áfram að bíta frá sér
Bruno Fernandes með tölfræði sem tryggði Ronaldo Gullboltann
Ákærður fyrir líkamsárás fyrir utan Röntgen
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Sauð gjörsamlega upp úr í beinni útsendingu þegar Rikki G stýrði umræðum – „Þetta eru bara staðreyndir vitleysingurinn þinn“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

United talið ætla að kaupa fjóra leikmenn í sumar – Þetta eru stöðurnar sem horft er í

United talið ætla að kaupa fjóra leikmenn í sumar – Þetta eru stöðurnar sem horft er í
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Harður á sínu og vill ekki sjá það að Carrick taki við
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Draumur Rashford gæti orðið að veruleika eftir kosningar helgarinnar
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Sorglegt andlát – Tvítugur drengur fallinn frá eftir hetjulega baráttu við krabbamein

Sorglegt andlát – Tvítugur drengur fallinn frá eftir hetjulega baráttu við krabbamein
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Fullyrðir að farið sé að hitna undir Rosenior

Fullyrðir að farið sé að hitna undir Rosenior
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
U-beygja ekki í kortunum
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Stuðningsmenn Real Madrid fá frábærar fréttir fyrir leikinn í Manchester

Stuðningsmenn Real Madrid fá frábærar fréttir fyrir leikinn í Manchester
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Laporta endurkjörinn – Leikmenn mættu að kjósa eftir leik
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Messi og félagar tóku ekki í mál að spila á Spáni og ekki verður af leiknum
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Klókur Íslendingur vann tæpar 18 milljónir – „Ég var svo stressaður að ég bauð konu minni út að borða“

Klókur Íslendingur vann tæpar 18 milljónir – „Ég var svo stressaður að ég bauð konu minni út að borða“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Var orðinn verulega pirraður á endurteknum spurningum fréttamanns í gær – Myndband

Var orðinn verulega pirraður á endurteknum spurningum fréttamanns í gær – Myndband
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Enn og aftur á meiðslalistanum – Meiðst tíu sinnum á sama stað
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Óvissa um leikmann Liverpool – Áhugi innan og utan Englands
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Chelsea fær sekt og félagaskiptabann

Chelsea fær sekt og félagaskiptabann
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Myndband: Uppákoma á BBC vekur athygli – Virtist óvart strá salti í sár Rooney
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Þetta er verðmiðinn á Wharton í sumar
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Gjörsamlega sturlað mark á Santiago Bernabeu um helgina – Myndband
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Sonur Beckham virðist hjóla í bróður sinn í nýrri færslu – Sjáðu hvað hann skrifaði

Sonur Beckham virðist hjóla í bróður sinn í nýrri færslu – Sjáðu hvað hann skrifaði
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Sögur um að sæti Jökuls í Garðabæ sé heitt þó mótið sé ekki enn hafið – „Menn eru bara í nettu áfalli“

Sögur um að sæti Jökuls í Garðabæ sé heitt þó mótið sé ekki enn hafið – „Menn eru bara í nettu áfalli“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Szoboszlai hjólar í sína menn fyrir frammistöðuna
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Sjáðu frábært sigurmark Loga í Tyrklandi

Sjáðu frábært sigurmark Loga í Tyrklandi
433Sport
Í gær
Greina frá sorglegu andláti hennar eftir baráttu við krabbamein – Háði ótrúlega baráttu og safnaði peningum til rannsókna
433Sport
Í gær
Annar í viðræður við Arsenal
433Sport
Í gær

Höskuldur lýsir því hvernig Ólafur kom inn í hlutina í Kópavogi – „Það þarf ekki að kollvarpa öllu“

Höskuldur lýsir því hvernig Ólafur kom inn í hlutina í Kópavogi – „Það þarf ekki að kollvarpa öllu“
433Sport
Í gær

Góð tíðindi fyrir Arsenal og Chelsea

Góð tíðindi fyrir Arsenal og Chelsea
433Sport
Í gær
Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“
433Sport
Í gær
Landsliðsmenn Íslands í miklum erfiðleikum – „Menn horfðu bláir framan í hvorn annan“