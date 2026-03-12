Kemst yfir sambandsslitin – Byrjaður með Duda sem á frægan pabba

Miðjumaðurinn Douglas Luiz hefur opinberað nýtt samband sitt eftir að langtímasambandi hans við knattspyrnukonuna Alisha Lehmann lauk á síðasta ári.
Luiz, sem er 27 ára gamall og leikur með Aston Villa, hefur nú verið orðaður við brasilíska fyrirsætuna og áhrifavaldinn Duda Gaspar, sem er 19 ára gömul og búsett í London.
Duda birti nýlega mynd af þeim saman á Instagram þar sem hún faðmar Luiz. Með myndinni skrifaði hún. „Þú ert mitt öryggi,“ ásamt hjarta.
Luiz birti einnig myndina á sínum samfélagsmiðlum og skrifaði. „Að gera þig hamingjusama verður forgangsverkefni mitt.“
Duda Gaspar er dóttir fyrrverandi brasilíska landsliðsmannsins Edu Gaspar, sem lék meðal annars með Arsenal, Corinthians og Valencia á ferlinum. Edu var á síðasta ári ráðinn yfirmaður knattspyrnumála hjá Nottingham Forest.
Áður var Luiz í fjögurra ára sambandi við svissnesku knattspyrnukonuna Alisha Lehmann, sem hefur verið kölluð ein sú vinsælasta í kvennaknattspyrnu. Hún hefur sjálf einnig haldið áfram með lífið og hefur undanfarið deilt myndum með nýjum kærasta sínum, Montel McKenzie, sem er hálfatvinnumaður í fótbolta og þekktur úr sjónvarpsþættinum Love Island.
Ekki hefur komið fram hversu lengi Luiz og Duda hafa verið saman eða hvort þau kynntust áður þegar Luiz var á láni hjá Nottingham Forest.