Var leikmaður Tottenham heppinn að fá ekki aftur rautt spjald? – Sjáðu myndbandið

Margir eru hissa á að Vicky van de Ven hafi ekki fengið rautt spjald í tapi Tottenham gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni í gær.
Liðin mættust í fyrri leik sínum í 16-liða úrslitum og vann Atletico 5-2 sigur, en mistök markvarðarins Antonin Kinsky voru helsta umtalsefnið eftir leik.
Þetta hefði þó getað farið enn verr því Van de Ven fór í glæfralega tæklingu á David Hancko. Atvikið var skoðað í VAR, sem ákvað þó ekki að aðhafast frekar.
Þetta hefði orðið annað rauða spjald Hollendingsins með nokkurra daga millibili, en hann fékk rautt spjald í tapi gegn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni um helgina.
Dæmi hver fyrir sig, tæklinguna má sjá hér að neðan.
How has Van de Ven escaped a red card here pic.twitter.com/K9V4bOsPUI
