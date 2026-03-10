Auglýsing sem vekur athygli – Hefur verið sakaður um að beita konur ofbeldi

Ryan Giggs, fyrrum leikmaður Manchester United, hefur vakið athygli eftir að hafa komið fram í kynningarmyndbandi fyrir asískt veðmálafyrirtæki í tilefni af Alþjóðlegum baráttudegi kvenna.
Giggs, sem er 52 ára, starfar sem sendiherra fyrir veðmálafyrirtækið F168 og birti myndbandið á Instagram-síðu sinni. Þar sést hann senda konum um allan heim kveðju í tilefni dagsins.
„Í dag fögnum við styrk, fegurð og afrekum kvenna alls staðar,“ segir Giggs í myndbandinu. „Til allra frábæru kvennanna í samfélaginu okkar, haltu áfram að skína og veita öðrum innblástur.“
Giggs var lykilmaður í hinu fræga Manchester United liði sem vann þrennuna árið 1999, en hann hefur átt erfitt með að byggja upp orðspor sitt á ný undanfarin ár.
Ástæðan er meðal annars ásakanir um heimilisofbeldi gagnvart fyrrverandi kærustu hans Kate Greville og systur hennar, Emma. Málið var síðar fellt niður þegar saksóknarar drógu það til baka og Greville ákvað að bera ekki vitni.
Giggs hefur alltaf neitað ásökununum og sagðist vera mjög létt þegar málinu lauk. Þrátt fyrir það hefur deilan haft áhrif á stöðu hans í knattspyrnuheiminum. Til dæmis voru áform um að taka hann inn í Frægðarhöll ensku úrvalsdeildarinnar sett á ís á meðan málið var til meðferðar.
Nýlega starfaði Giggs sem íþróttastjóri hjá Salford City en hefur dregið sig til baka frá daglegum störfum þar.