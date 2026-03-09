Elías hefur litlar áhyggjur af því að vera á útivelli í úrslitaleiknum – „Við þurfum að fá fólkið okkar þangað“

Midtjylland tryggði sér sæti í úrslitaleik danska bikarsins eftir 1-1 jafntefli við AGF á sunnudag. Liðið sigraði 2-1 samanlagt. Landsliðsmarkvöðurinn Elías Rafn Ólafsson stóð að sjálfsögðu í rammanum hjá Midtjylland.
Ríkjandi lands- og bikarmeistarar FCK verða mótherjinn í úrslitunum. „Stemningin er frábær og þetta verður spennandi. Þetta er stærsti leikur í Danmörku og verður mjög gaman að spila hann,“ sagði Elías eftir leik.
Hann telur að um hörkuleik verð að ræða, en hann fer fram 14. maí á Parken, sem er þjóðarleikvangur Dana en jafnframt heimavöllur FCK.
„Þetta verður jafn leikur. Þetta eru tvö mjög stór lið og við ætlum að fylla Parken af aðdáendum Midtjylland. Við þurfum að fá fólkið okkar þangað, þetta verður frábær leikur.“
Um Íslendingaslag verður að ræða í úrslitaleiknum. Í FCK eru Viktor Bjarki Daðason og markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson.