Rosaleg skuldastaða í Eyjum vekur enn á ný athygli – Tekjur jukust hressilega á milli ára

Tekjur hjá knattspyrnudeild ÍBV jukust mikið á milli ára en helsta ástæðan er þáttaka liðsins í Bestu deild karla. Hagnaðurinn var rúmar 6 milljónir á rekstri deildarinnar á síðasta ári.
Tekjur deildarinnar voru 246 milljónir og voru 177 milljónir tímabilið 2024.
Gjöld deildarinnar jukust að sama skapi og voru launagreiðslur 135 milljónir og jukust um 32 milljónir á milli tímabila. Heildargjöld voru 239 milljónir en voru 187 milljónir árið á undan.
Félagið útskýrir skuldastöðuna sína og segist koma í gegnum lefiskerfi KSÍ vegna þess að skuldir séu við tengda aðila, þannig skuldar deildin aðalstjórn ÍBV 176 milljónir. Hefur þessi skuldastaða vakið athygli síðustu ár.
Karlalið ÍBV hélt sæti sínu í Bestu deildinni og á sama tíma tryggði kvennaliðið sér aftur sæti í deild þeirra bestu.