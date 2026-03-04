fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Mikael tók upp símann í gærkvöldi og fékk frétt breytt – „Það vilja allir jafnrétti alls staðar, þetta er mesta meðvirkni sem ég hef séð“

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Rosaleg skuldastaða í Eyjum vekur enn á ný athygli – Tekjur jukust hressilega á milli ára

433
Miðvikudaginn 4. mars 2026 18:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tekjur hjá knattspyrnudeild ÍBV jukust mikið á milli ára en helsta ástæðan er þáttaka liðsins í Bestu deild karla. Hagnaðurinn var rúmar 6 milljónir á rekstri deildarinnar á síðasta ári.

Tekjur deildarinnar voru 246 milljónir og voru 177 milljónir tímabilið 2024.

Gjöld deildarinnar jukust að sama skapi og voru launagreiðslur 135 milljónir og jukust um 32 milljónir á milli tímabila. Heildargjöld voru 239 milljónir en voru 187 milljónir árið á undan.

Meira:
Rosaleg tekjuaukning í Vesturbæ með tilkomu Óskars Hrafns – Útgjöld jukust um 120 milljónir á síðasta ári
Jafnvægi í rekstrinum í Úlfarársdal: Tekjur lækkuðu og útgjöld jukust til muna – Samt var hagnaður á rekstri
Svart ský yfir rekstrinum í Garðabæ: Laun hækkuðu rosalega – Tapið á síðasta ári yfir 80 milljónir
Blómlegur rekstur á Hlíðarenda: Aukning í tekjum og góður hagnaður – Laun hækka talsvert á milli ára
Góðæri á Akranesi: Góður hagnaður þrátt fyrir miklar launahækkanir á milli ára

Félagið útskýrir skuldastöðuna sína og segist koma í gegnum lefiskerfi KSÍ vegna þess að skuldir séu við tengda aðila, þannig skuldar deildin aðalstjórn ÍBV 176 milljónir. Hefur þessi skuldastaða vakið athygli síðustu ár.

Karlalið ÍBV hélt sæti sínu í Bestu deildinni og á sama tíma tryggði kvennaliðið sér aftur sæti í deild þeirra bestu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Rosaleg skuldastaða í Eyjum vekur enn á ný athygli – Tekjur jukust hressilega á milli ára
433Sport
Fyrir 29 mínútum
Mikael tók upp símann í gærkvöldi og fékk frétt breytt – „Það vilja allir jafnrétti alls staðar, þetta er mesta meðvirkni sem ég hef séð“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Upplýsa um furðulegt ákvæði sem er í samningum
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Fela færslur þar sem kallað er eftir því að Parker missi vinnuna
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Neitar að skrifa undir og vill til Englands – United hefur horft til hans
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Ósáttur eftir að ummæli hans voru fölsuð – Ætlar á HM þrátt fyrir innrás í Íran
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Gerrard ósáttur með Liverpool – Segir að Arne Slot verði að setja þennan í byrjunarliðið
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Fullyrðir að Liverpool hafi haft samband vegna sonar síns

Mest lesið

Eineltismálið í Kópavogi – Faðir eins úr hópnum ætlar að láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar
Haukur Guðmundsson er látinn
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Kynlífsstellingin sem konur virðast hata en karlar elska
Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“

Nýlegt

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Fyrrverandi hershöfðingi hjá NATO óttast að við séum að verða vitni að upphafi þriðju heimsstyrjaldarinnar
Samherjamálið – Lögmaður 252 starfsmanna krefur Baldvin um efndir
Sema Erla og María Lilja með stöðu sakbornings í tvö ár – Bendir á „bitra kallinn“ í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins
Fullyrðir að Liverpool hafi haft samband vegna sonar síns
Vill til Spánar þrátt fyrir áhuga enskra stórliða
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Ástæður fyrir brotthvarfi Ejub fjárhagslegar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Sneri aftur á hliðarlínuna 77 ára gamall – „Ég fann fyrir fiðringnum og stressinu fyrir leik“

Sneri aftur á hliðarlínuna 77 ára gamall – „Ég fann fyrir fiðringnum og stressinu fyrir leik“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
London og Manchester koma til greina fyrir ungan leikmann Brighton
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Leikmaður United fær sekt, bann og þarf að sækja námskeið – Kallaði leikmann hommastrák
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Ejub kveðjur Hafnarfjörðinn

Ejub kveðjur Hafnarfjörðinn
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Er klár í að taka stærra skref í sumar – Áhugi frá Manchester

Er klár í að taka stærra skref í sumar – Áhugi frá Manchester
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Youtube-stjarna fjárfestir í ensku knattspyrnufélagi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Hemmi Hreiðars að springa úr stolti – „Vinnusemi, metnaður og dugnaður hefur komið þér þangað sem þú ert“

Hemmi Hreiðars að springa úr stolti – „Vinnusemi, metnaður og dugnaður hefur komið þér þangað sem þú ert“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Íranskar landsliðskonur mótmæltu – Myndband
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Sigurður segir ljóst að Þóra hafi staðið að baki bréfinu í aðdraganda brotthvarfs hans – „Ég hefði aldrei valið Þóru aftur“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Líklegt að Liverpool taki slaginn við Börsunga í sumar

Líklegt að Liverpool taki slaginn við Börsunga í sumar
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Myndband: Henderson gjörsamlega brjálaður eftir leik í gær – Þurftu að halda aftur af honum

Myndband: Henderson gjörsamlega brjálaður eftir leik í gær – Þurftu að halda aftur af honum
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Guardiola skýtur á Arne Slot
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Íslandi brá fyrir í ótrúlegri upprifjun – Var með klámstjörnu og notaði það allra heilagasta til að hrekkja vin sinn
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Arteta ósáttur: ,,Það pirrar mig“

Arteta ósáttur: ,,Það pirrar mig“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
England: Liverpool tapaði gegn botnliðinu
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Jardim kominn í nýtt starf
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Gríðarlega metnaðarfullir og horfa óvænt til Liverpool
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Svakalegir yfirburðir Spánverja í leiknum í kvöld

Svakalegir yfirburðir Spánverja í leiknum í kvöld
433Sport
Í gær

Steini Halldórs eftir stórt tap: ,,Slökkvum á okkur og þá refsa þær“

Steini Halldórs eftir stórt tap: ,,Slökkvum á okkur og þá refsa þær“
433Sport
Í gær
Ísland sá aldrei til sólar gegn Spánverjum
433Sport
Í gær

Palmer verður klár

Palmer verður klár
433Sport
Í gær
Lygasögur á kreiki varðandi Ronaldo
433Sport
Í gær
Eigandinn skrautlegi sýndi áhuga bara því Manchester City sýndi áhuga – ,,Hafði ekki hugmynd um hvernig ég ætti að dæma fótboltamann“
433Sport
Í gær

Real Madrid án lykilmanns í allt að tíu mánuði

Real Madrid án lykilmanns í allt að tíu mánuði
433Sport
Í gær

Viðræður farnar af stað – Verið á frábæru skriði

Viðræður farnar af stað – Verið á frábæru skriði
433Sport
Í gær
Sjáðu valdeflandi ræðu Óla Kri fyrir verkefnið stóra
433Sport
Í gær
Guardiola leyfir stuðningsmönnum að vona