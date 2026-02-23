Blómlegur rekstur á Hlíðarenda: Aukning í tekjum og góður hagnaður – Laun hækka talsvert á milli ára

Ljóst er að reksturinn á knattspyrnudeild Vals stendur traustum fótum. Samkvæmt rekstrarreikningi fyrir árið 2025 nam hagnaður Knattspyrnudeildar Vals á árinu 2025 46,4 millj. kr.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og söluhagnað leikmanna nam 39,1 millj. kr. en áætlun ársins gerði ráð fyrir 5 millj. kr. rekstrarhagnaði og eru því frávik 34,1 millj. kr.
Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir knattspyrnudeildar 214,6 millj. kr. Bókfært eigið fé knattspyrnudeildar í árslok er 178,3 millj. kr.
Tekjur deildarinnar voru 586 milljónir samanborið við 490 milljónir árið á undan. Styrkir og auglýsingar voru 332 milljónir af tekjum en voru árið á undan 251 milljón.
Nokkur hækkun var á launakostnaði sem var 391 milljón á síðasta ári og hækkar um tæpar 40 milljónir á milli ára. Skammtímaskuldir eru 36 milljónir og hækka um 22 milljónir á milli ára.
Valur keypti leikmenn fyrir 35 milljónir en seldi leikmenn fyrir 34 milljónir en liðið seldi Gylfa Þór Sigurðsson og Tómas Bent Magnússon á síðasta ári.