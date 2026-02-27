Rosaleg tekjuaukning í Vesturbæ með tilkomu Óskars Hrafns – Útgjöld jukust um 120 milljónir á síðasta ári

Ljóst er að KR hefur tekist að taka hressilega til í rekstri sínum eftir nokkur erfið ár. Samkvæmt ársreikningi hagnaðist félagið um tæpar 36 milljónir króna á síðasta ári.
Er þetta annað árið í röð sem félagið skilar hagnaði. Skuldir deildarinnar eru þó nokkuð háar eða um 130 milljónir króna. Skammtímaskuldir deildarinnar hækka um rúmar 40 milljónir króna á milli ára. Þó á félagið 118 milljónir króna inni í viðskiptakröfum og öðrum skammtímakröfum.
Tekjur deildarinnar aukast rosalega á milli ára, voru þær árið 2024 384 milljónir en fara upp í 524 milljónir á milli ára. Mestu munar um aukningu í auglýsingum og samstarfsaðilum, tekjurnar voru rúmar 80 milljónir árið 2024 en fóru yfir 173 milljónir á síðasta ári.
Bendir margt til þess að efnaðir KR-ingar hafi viljað setja fjármuni í karlalið félagsins eftir að Óskar Hrafn Þorvaldsson tók við þjálfun liðsins. KR bjargaði sér frá falli í síðustu umferð í Bestu deild karla á síðasta ári og kvennaliðið var í næst efstu deild.
Laun og gjöld tengd því hækka hressilega á milli ára, fóru úr 227 milljónum í 312 milljónir á síðasta ári. Þá seldi KR leikmenn fyrir tæpar 70 milljónir. Alexander Rafn Pálmason sem verður 16 ára í sumar var seldur til Nordsjælland á síðasta ári og skilar líklega stærstu summunni þarna inn. Þá borgaði KR umboðsmönnum 3,1 milljón á síðasta ári.
Rekstrargjöld KR voru 485 milljónir á síðasta ári og hækka um tæpar 120 milljónir á milli ára.