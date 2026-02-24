Svart ský yfir rekstrinum í Garðabæ: Laun hækkuðu rosalega – Tapið á síðasta ári yfir 80 milljónir

Reksturinn hjá knattspyrnudeild Stjörnunnar var þungur á síðasta ári og tapið var mikið. Tap Knattspyrnudeildar U.M.F. Stjörnunnar á árinu 2025 nam rúmum 80 milljónum króna.
Bókfært eigið fé í árslok er kr. 33.544 þús. og er eiginfjárhlutfall félagsins 31,93%.
Tekjur deildarinnar voru 464 milljónir og lækkuðu um tæpar 100 milljónir á milli ára, karlalið Stjörnunnar var ekki í Evrópu á síðast ári og munar um minna.
Árið 2025 komst karlaliðið inn í Evrópu og því viðbúið að tekjurnar á þessu ári hækki aftur.
Þrátt fyrir miklu minni tekjur gaf Stjarnan hressilega í og voru launagreiðslur félagsins 390 milljónir og hækkuðu hressilega á milli ára eða um rúmar 80 milljónir sem er það sama og liðið tapaði í rekstri sínum. Heldargjöld félagsins voru 540 milljónir og hækkuðu um 50 milljónir á milli ára.
Skammtímaskuldir deildarinnar eru tæpar 72 milljónir. Í lok árs skuldaði deildin 4,5 milljón í ógreidd laun og gjöld tengd því.