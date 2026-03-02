fbpx
Mánudagur 02.mars 2026

Warnock snýr aftur í þjálfun

Warnock snýr aftur í þjálfun

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 2. mars 2026 08:00

Enska knattspyrnustjórinn Neil Warnock er á leið aftur í þjálfun, tæpum tveimur árum eftir að hann kvaddi atvinnumannaboltann.

Warnock, sem er 77 ára gamall og á metið yfir að hafa oftast komist upp úr Championship-deildinni, stýrði síðast liði þegar reynsluboltinn var tímabundið við stjórnvölinn hjá Aberdeen árið 2024.

Nú er hann tekinn við sem bráðabirgðastjóri hjá Torquay United í utandeildinni eftir að félagið rak Paul Wotton um helgina.

Warnock mun stýra liðinu í leik gegn Farnborough á þriðjudagskvöld á meðan leit stendur yfir að nýjum stjóra.

