Laugardagur 28.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Útilokar ekki að taka við Tottenham í sumar

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

Kom með áhugaverða spá fyrir sumarið – „Það er engin sérstök lógík á bak við það“

Laugardaginn 28. febrúar 2026 19:30

Sigurbjörn Hreiðarsson og Jóhann Már Helgason voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni. Þar var rýnt í Bestu deild karla, sem hefst eftir um sex vikur.

Breiðablik var í Sambandsdeildinni þar til skömmu fyrir jól og því undirbúningstímabil þeirra sett saman á aðeins annan hátt en hjá öðrum liðum.

„Þeir voru bara með ungt og efnilegt lið í leikjunum um daginn. Þeir eru smám saman að týna sína menn inn. Ég held það séu einhverjar vikur í að við eigum eftir að sjá Blikana í þokkalegu standi,“ sagði Sigurbjörn.

„Þeir þurfa að toppa öðruvísi. Tímaramminn þeirra er annar. Ég er á því að ef eitthvað lið á að vinna Víkingana sé það Breiðablik. Það er engin sérstök lógík á bak við það nema bara að þeir hafa verið að gera það, undanfarin ár,“ sagði Jóhann en benti á að nýi þjálfarinn, Ólafur Ingi Skúlason, væri nokkuð óskrifað blað í þjálfun á þessu stigi.

„Hans áskorun verður að ná meira út úr þeim leikmönnum sem ollu vonbrigðum í fyrra. Eins og Óla Val, hann þarf að sýna miklu meira. Líka Anton Logi, sem er á sínum degi einn allra besti miðjumaðurinn í þessari deild.“

Umræðan er í spilaranum.

