Arsenal stígur inn og leiðir kapphlaupið gegn Liverpool og United

Arsenal hyggst gera atlögu að enska landsliðsmanninum Anthony Gordon í sumar og vonast til að klófesta hann fyrir um 75 milljónir punda. Ensk blöð segja frá.
Topplið ensku úrvalsdeildarinnar er talið vera komið á undan bæði Liverpool og Manchester United í kapphlaupinu um leikmanninn og telur að Gordon sé opinn fyrir því að færa sig suður til London.
Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hefur lengi haft miklar mætur á honum frá tíma hans hjá Everton.
Gordon, sem varð 25 ára í vikunni, á tvö ár eftir af samningi sínum við Newcastle. Félagið mun þó krefjast allt að 95 milljóna punda, en líklegra þykir að endanlegt verð verði á bilinu 75 til 80 milljónir.
Arsenal vill styrkja vinstri kantinn og gæti komu Gordons þýtt að Gabriel Martinelli fari á braut.
Gordon var nálægt því að ganga til liðs við Liverpool fyrir tveimur árum en sá samningur gekk ekki eftir.