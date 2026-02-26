Salah hamingjusamur á Anfield og vill ekki fara í sumar

Mohamed Salah, sóknarmaður Liverpool, virðist tilbúinn að halda áfram á Anfield þrátt fyrir áhuga frá Sádi-Arabíu.
Samkvæmt nýjustu fréttum er egypski landsliðsmaðurinn, sem er 33 ára gamall, sáttur við að klára samning sinn við Liverpool ef ekkert verður af mögulegum félagaskiptum í sumar.
Núverandi samningur hans við félagið rennur út í lok næsta tímabils.
Salah hefur ítrekað verið orðaður við Saudi Pro League, þar sem félög hafa sýnt honum mikinn áhuga og eru tilbúin að bjóða háar fjárhæðir. Þrátt fyrir það virðist hann ekki ætla að þrýsta á brottför og er opinn fyrir því að vera áfram hjá Liverpool.
Framherjinn hefur verið einn mikilvægasti leikmaður liðsins undanfarin ár og lykilmaður í sóknarleik þess, hann hefur hins vegar verið slakur í ár.