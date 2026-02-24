Stjarnan sýnir frá afleiðingum óhugnanlegra meiðsla – Myndirnar ekki fyrir viðkvæma

Ruben Loftus-Cheek, miðjumaður AC Milan, hefur sent stuðningsmönnum skilaboð eftir að hafa kjálkabrotnað og misst nokkrar tennur í harkalegum árekstri í leik gegn Parma um helgina.
Loftus-Cheek, sem er þrítugur, lenti í samstuði í leiknum og var borinn af velli áður en hann var fluttur á sjúkrahús. Hann reyndist kjákabrotinn og gekkst undir aðgerð sem tókst vel. Búist er við að hann verði frá í um átta vikur.
„Þetta var þungt högg, en það versta er yfirstaðið. Innilegar þakkir til alls heilbrigðisstarfsfólksins fyrir fagmennsku og umhyggju.
Ég vil einnig þakka stuðningsmönnum fyrir að sýna mér ótrúlega mikla ást og stuðning sem hefur veitt mér mikinn styrk,“ skrifaði Englendingurinn í færslu á samfélagsmiðlum.
Milan staðfesti að aðgerðin hefði gengið vel og að leikmaðurinn væri útskrifaður af sjúkrahúsi.