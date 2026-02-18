Segir frá því hvað gekk á áður en allt sprakk í loft upp hjá Ronaldo

Steve McClaren, fyrrverandi aðstoðarþjálfari Manchester United, hefur sagt að neitun Cristiano Ronaldo við að fylgja pressuleik liðsins hafi átt stóran þátt í stormasömu brotthvarfi hans frá félaginu.
Ronaldo yfirgaf United í nóvember 2022 með gagnkvæmu samkomulagi, skömmu eftir umtalað viðtal við Piers Morgan þar sem hann gagnrýndi félagið, eigendurna, Erik ten Hag og liðsfélaga sína. Um Ten Hag sagði hann á sínum tíma. „Ég ber enga virðingu fyrir honum því hann sýnir mér enga virðingu.“
Í hlaðvarpinu The Good, The Bad and The Football rifjaði McClaren upp togstreitu á æfingasvæðinu. „Það voru margar orrustur á æfingavellinum. Erik var skýr: þetta er hlutverkið þitt,“ sagði hann.
McClaren sagðist hafa reynt að útskýra fyrir Ronaldo kröfur þjálfarans:. „Ég sagði við Ronnie: það eina sem hann vill er að þú byrjir pressuna, takir eina til tvær færslur, jafnvel þrjár, og færir þig svo aftur inn á miðjuna ef við vinnum boltann.“
Hann sagði einnig hafa varað Ronaldo við afleiðingunum. „Ef þú getur þetta ekki, þá spilarðu ekki. Ef þú gerir þetta ekki, þá velur hann þig ekki.“
McClaren lýsti stöðunni sem ákveðinni pattstöðu. „Þetta var eins konar þrátefli, hver myndi gefa eftir? Erik stóð fast á sínu. Margir stjórar hefðu kannski lagað sig að svona stjörnu, en hann gerði það ekki.“
Ummælin varpa ljósi á spennuna sem ríkti innan liðsins á þessum tíma og hvernig agakröfur Ten Hag spiluðu hlutverk í endalokum Ronaldo hjá Manchester United.