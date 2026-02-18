Kemur ekki til greina hjá Liverpool að selja hann

Liverpool hefur engin áform um að selja ungverska miðjumanninn Dominik Szoboszlai þrátt fyrir orðróm sem tengir hann við Real Madrid.
Samkvæmt enskum miðlum er félagið þvert á móti að vinna að því að framlengja samning hans.
Szoboszlai, sem er 25 ára, hefur verið mikilvægur hluti af liði Liverpool frá því hann kom til félagsins og hefur fest sig í sessi sem lykilmaður á miðjunni. Frammistaða hans hefur vakið athygli víða um Evrópu og þar á meðal hjá stórliðum á borð við Real Madrid.
Forráðamenn Liverpool vilja þó halda fast í leikmanninn og telja hann mikilvægan fyrir framtíð liðsins. Viðræður um nýjan samning eru sagðar ganga vel og benda allar líkur til þess að Ungverjinn verði áfram á Anfield næstu árin.
Szoboszlai er sagður sáttur hjá félaginu og einbeita sér að verkefnum tímabilsins. Liverpool lítur á hann sem lykilhlekk í uppbyggingu liðsins og vill tryggja framtíð hans sem fyrst.