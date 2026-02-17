Miðjumaður í Championship á blaði United og fleiri liða fyrir sumarið

Hayden Hackney, öflugur miðjumaður Middlsebrough, er orðaður við Manchester United og fleiri lið í ensku úrvalsdeildinni.
Hinn 23 ára gamli Hackney er að eiga frábært tímabil og hefur spilað nær allar mínútur fyrir Middlesbrough, sem er í öðru sæti B-deildarinnar og á góðan möguleika á að fara upp.
Hefur frammistaða hans vakið athygli stærri félaga, þar á meðal United, sem ætlar sér að fara í endurbætur á miðsvæði sínu í sumar.
Það þykir þó líklegt að United fái samkeppni um Hackney, en hann er einnig orðaður við lið eins og Tottenham, Everton og Leeds.