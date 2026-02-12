Bogi ómyrkur í máli – „Þetta er stórkostleg hræsni“

Bogi Ágústsson, einn ástsælasti fjölmiðlamaður Íslands, vandaði Jim Ratcliffe, eiganda Manchester United, ekki kveðjurnar í Ríkisútvarpinu í morgun.
Ratcliffe sagði innflytjendur og bótaþega vera að knésetja Bretland. Sagði hann níu milljónir manna þiggja bætur og að innflytjendur væru að nýlenduvæða þjóðina. Hefur þetta vakið mikla reiði og forsætisráðherrann Keir Starmer hvatti Ratcliffe til að mynda til að biðjast afsökunar. Hann sagðist gera það, hafi hann sært einhvern.
„Í fyrsta lagi eru tómar staðreyndavillur í þessu hjá honum og svo er það þetta orð (nýlenduvæðing), í huga Breta vísar þetta beint til breska heimsveldisins, þar sem Bretar lögðu undir sig stóran part jarðarinnar og gerðu að nýlendu, mergsugu mörg lönd. Sú saga er ekkert sérstaklega falleg mjög víða,“ sagði Bogi í Heimsglugganum á Morgunvakt Rásar 1.
„Þetta er stórkostleg hræsni, fyrir utan staðreyndavillurnar. Það hefðu þrír leikmenn getað spilað síðasta leik Manchester United gegn West Ham ef það væru engir útlendingar,“ benti Bogi jafnframt á, en hann er mikill knattspyrnuáhugamaður.