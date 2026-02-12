fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Bogi ómyrkur í máli – „Þetta er stórkostleg hræsni“

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

Bogi ómyrkur í máli – „Þetta er stórkostleg hræsni“

433
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 18:30

Bogi Ágústsson. Mynd: Skjáskot RÚV.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bogi Ágústsson, einn ástsælasti fjölmiðlamaður Íslands, vandaði Jim Ratcliffe, eiganda Manchester United, ekki kveðjurnar í Ríkisútvarpinu í morgun.

Ratcliffe sagði innflytjendur og bótaþega vera að knésetja Bretland. Sagði hann níu milljónir manna þiggja bætur og að innflytjendur væru að nýlenduvæða þjóðina. Hefur þetta vakið mikla reiði og forsætisráðherrann Keir Starmer hvatti Ratcliffe til að mynda til að biðjast afsökunar. Hann sagðist gera það, hafi hann sært einhvern.

Meira
Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í

„Í fyrsta lagi eru tómar staðreyndavillur í þessu hjá honum og svo er það þetta orð (nýlenduvæðing), í huga Breta vísar þetta beint til breska heimsveldisins, þar sem Bretar lögðu undir sig stóran part jarðarinnar og gerðu að nýlendu, mergsugu mörg lönd. Sú saga er ekkert sérstaklega falleg mjög víða,“ sagði Bogi í Heimsglugganum á Morgunvakt Rásar 1.

„Þetta er stórkostleg hræsni, fyrir utan staðreyndavillurnar. Það hefðu þrír leikmenn getað spilað síðasta leik Manchester United gegn West Ham ef það væru engir útlendingar,“ benti Bogi jafnframt á, en hann er mikill knattspyrnuáhugamaður.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Bogi ómyrkur í máli – „Þetta er stórkostleg hræsni“
433Sport
Fyrir 56 mínútum
Sterling spilar fyrir Van Persie
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ísland fékk fremur þægilegan drátt – Svona er riðillinn
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fer úr FH í Hauka
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Góð tíðindi fyrir bjórþyrsta gesti
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Þrír spænskir risar vilja skaphundinn frá Tottenham
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Mun Beckham ná að skrifa fótboltasöguna? – Sagður skoða að sameina Ronaldo og Messi
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Öll vötn renna til þess að Maguire framlengi á Old Trafford

Mest lesið

Gunnar Smári fékk feitan reikning eftir aðhlynningu á bráðamóttökunni – „Ekki kjósa kjölturakka auðvaldsins“
Deila persónulegum myndum af síðustu dögum James Van Der Beek
Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í
„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum

Nýlegt

Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum
Sankar að sér hlutum eftir skilnaðinn – „Ég hætti að bjóða fólki í heimsókn“
Fyrrum yfirmaður hjá FBI efast um að Nancy Guthrie hafi verði rænt – „Ég er mjög tortrygginn“
Kynlífsmyndband vakti mikla athygli – Íslendingar þekkja tökustaðinn vel
Öll vötn renna til þess að Maguire framlengi á Old Trafford
Þorvaldur telur að framkvæmdir við Laugardalsvöll haldi áfram í ár – Þetta er næsta skref
Gunnar Smári fékk feitan reikning eftir aðhlynningu á bráðamóttökunni – „Ekki kjósa kjölturakka auðvaldsins“
ÍBV staðfestir komu Liam Jeffs frá Þrótti
Henda Darwin og Mari út úr hóp – Geta ekki spilað í deildinni í Sádí Arabíu
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Henda Darwin og Mari út úr hóp – Geta ekki spilað í deildinni í Sádí Arabíu
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum

Milljónirnar fóru til Ólafsvíkur í gær

Milljónirnar fóru til Ólafsvíkur í gær
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Enska sambandið skoðar að sekta Ratcliffe sem biðst afsökunar ef einhver móðgaðist
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Leikmenn Tottenham voru orðnir dauðþreyttir á Frank og endalausi tali hans um erkifjendurna
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Fleiri ákærur koma upp – Er nú sakaður um alls fimm nauðganir

Fleiri ákærur koma upp – Er nú sakaður um alls fimm nauðganir
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

ICE mun spila stórt hlutverk á HM í sumar – Eiga að tryggja öryggi allra gesta

ICE mun spila stórt hlutverk á HM í sumar – Eiga að tryggja öryggi allra gesta
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Borgarstjóri og forsætisráðherra hjóla í Íslandsvininn eftir ummæli hans um innflytjendur
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Ætlar að draga sig úr sviðsljósinu af því að fólk styður ekki við skoðanir hennar

Ætlar að draga sig úr sviðsljósinu af því að fólk styður ekki við skoðanir hennar
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
United getur gleymt því að fá Tuchel í sumar – Var að gera nýjan samning
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Fékk væna sekt fyrir að keyra yfir á rauðu – Vildi ekki gefa upp hver var að keyra
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Vandræðin halda áfram eftir að United vildi kaupa hann – Kippt af velli snemma í fyrri hálfleik

Vandræðin halda áfram eftir að United vildi kaupa hann – Kippt af velli snemma í fyrri hálfleik
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Lítur ekki vel út hjá leikmanni Liverpool – Fékk súrefni og var borin af velli í gær

Lítur ekki vel út hjá leikmanni Liverpool – Fékk súrefni og var borin af velli í gær
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Uppljóstrar því hvað hann sagði við reiðu konuna á meðan hlé var gert á útsendingu
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Forest búið að reka Dyche sem er þriðji stjórinn sem fær sparkið á tímabilinu
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í

Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Ætla sér að reyna að kaupa Grealish þrátt fyrir meiðslin
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Liverpool með öflugan sigur á erfiðasta útivelli deildarinnar
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Subbulegt brot hjá Phil Foden í kvöld – Hvernig fékk hann ekki rautt spjald?
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

City farið að anda ofan í hálsmálið á Arsenal – Slátruðu Fulham í fyrri hálfleik

City farið að anda ofan í hálsmálið á Arsenal – Slátruðu Fulham í fyrri hálfleik
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Áfall í herbúðum Arsenal – Havertz meiddur á nýjan leik

Áfall í herbúðum Arsenal – Havertz meiddur á nýjan leik
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Breiðablik niðurlægt í Svíþjóð

Breiðablik niðurlægt í Svíþjóð
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Sjáðu ótrúlegt dauðafæri Cole Palmer í gær – Hvernig fór hann að því að skora ekki?
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Tómas Bent stelur fyrirsögnunum í enskum blöðum – „Hell Bent“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Þetta er ástæða þess að De Zerbi sagði upp í Frakklandi

Þetta er ástæða þess að De Zerbi sagði upp í Frakklandi
433Sport
Í gær

Ungur maður lést vegna veiru sem er stórhættuleg – Berst með nagdýrum og smitast með þessum hætti

Ungur maður lést vegna veiru sem er stórhættuleg – Berst með nagdýrum og smitast með þessum hætti
433Sport
Í gær
Guardiola segir að þetta sé stærsta vandamál Haaland
433Sport
Í gær
Arne Slot heiðarlegur – Veit ekki hvort hann haldi starfinu ef þetta gerist