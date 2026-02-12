Ætlar að draga sig úr sviðsljósinu af því að fólk styður ekki við skoðanir hennar

Eni Aluko, fyrrum landsliðskona Englands og knattspyrnusérfræðingur, segist ætla að halda sig frá sjónvarps- og útvarpsstörfum í Bretlandi um óákveðinn tíma þar sem umhverfið þar sé orðið mjög eitrað fyrir sig. Hún útilokar þó ekki að snúa aftur síðar.
Aluko hefur aftur ratað í fréttir eftir að hún ítrekaði þá skoðun sína að karlkyns sérfræðingar loki á tækifæri kvenna í umfjöllun um kvennaknattspyrnu. Ummæli hennar vöktu fyrst deilur við Ian Wright og hafa nú kveikt nýja umræðu eftir að hún gagnrýndi einnig Nedum Onuoha.
Hún benti á að Wright og Onuoha hefðu verið meðal sérfræðinga á úrslitaleik Evrópumóts kvenna síðasta sumar á meðan hún sjálf og Fara Williams fengu ekki hlutverk. Þá sagðist hún telja að Wright hefði ekki stutt sig þegar ITV ákvað að framlengja ekki samning hennar.
Í viðtali á talkSPORT sagðist Aluko upplifa að erfitt væri að tjá skoðanir sínar án þess að fá hörð viðbrögð. „Það er tilfinning að ég geti ekki sagt neitt án bakslags. Fólk virðist þegar hafa ákveðið að því líki ekki við mig,“ sagði hún.
Aluko segir sig baráttuglaða en finni sig ekki velkomna í breska fjölmiðlaumhverfinu eins og staðan er núna. Hún leggur þó áherslu á að ástríðan fyrir kvennaknattspyrnu sé áfram til staðar og framtíðin geti tekið breytingum.