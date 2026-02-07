Fór verulega í taugarnar á Hjálmari – „Hversu vitlaus geturðu verið?“

Hjálmar Örn og Helgi Jean, sem halda úti hinu geysivinsæla hlaðvarpi HæHæ, voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni.
Eins og margir vita er Hjálmar harður stuðningsmaður Tottenham og var honum því ekki skemmt þegar stjóri liðsins, Thomas Frank, hélt óvart á Arsenal kaffibolla í útileik á dögunum.
„Það fór rosalega í taugarnar á mér. Þetta var alveg agalegt,“ sagðu Hjálmar.
„Hversu vitlaus geturðu verið? En á móti held ég að við tökum Arsenal svo á útivelli. Svo tekur hann Arsenal-bollann og brýtur hann,“ sagði hann og hló, en Hjálmar vill sjá Frank fá lengri tíma í starfi þó margir stuðningsmenn vilji losna við hann.
