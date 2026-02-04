Jákvæð tíðindi fyrir stuðningsmenn Arsenal

Bukayo Saka stefnir að því að verða klár í Norður-Lundúnaslaginn gegn Tottenham síðar í mánuðinum.
Þessi stjörnuleikmaður Arsenal meiddist í upphitun fyrir 4-0 sigur liðsins gegn Leeds um síðustu helgi og tók hvorki þátt þar né í sigrinum gegn Chelsea í deildabikarnum í gær.
Meiðslin eru þó ekki talin alvarleg og vonast er til að hann verði klár þegar Arsenal heimsækir Tottenham þann 22. febrúar. Jafnvel er möguleiki á að hann snúi fyrr aftur ef endurhæfingin gengur vel.
Arsenal á fína leikjadagskrá fram að leiknum gegn Tottenham. Framundan er heimaleikur gegn Sunderland, útileikur gegn Brentford og bikarleikur gegn Wigan.
Í fjarveru Saka fær Noni Madueke tækifæri til að láta ljós sitt skína, en hann átti góðan leik gegn Leeds og skoraði.