Ógeðfelld uppákoma fyrir kvöldið á Ítalíu – Tveir stungnir og annar birtir mynd

Tveir stuðningsmenn Chelsea voru stungnir í Napólí í gærkvöldi eftir að hafa verið eltir af um 25 bullum sem styðja knattspyrnuliðið Napoli.
Atvikið átti sér stað þegar aðdáendurnir voru á leið á bar í borginni, daginn fyrir leik liðanna í Meistaradeild Evrópu sem fram fer í kvöld.
Báðir voru fluttir á sjúkrahús með minniháttar meiðsli og hafa verið útskrifaðir. Annar þeirra birti mynd á samfélagsmiðlum af blóðugri hendi sinni og hvatti aðra Chelsea-aðdáendur til að halda sig innandyra. Vitni segja að árásin hafi verið skyndileg.
Chelsea hefur brugðist við með því að vara stuðningsmenn sína við og biðja þá um að gæta fyllstu varúðar í borginni. Lögregla mun fylgja Chelsea-aðdáendum í rútum á leikvanginn, en búist er við að þeir verði um 2500.